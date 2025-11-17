Круговой объяснил, чем его удивило увольнение Станковича из «Спартака»

Латераль ЦСКА Данил Круговой прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Когда у команды не самые лучшие результаты, смена тренера – нормальное явление. Такое происходит не в первый и не в последний раз.

Но то, что Станковича уволили после двух побед подряд, меня удивило», – сказал Круговой.