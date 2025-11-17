Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о фигуре нового тренера «Спартака».

– Какой тренер сейчас подойдет «Спартаку»?

– Надо договориться с Калининградом, выплатить компенсацию и забрать Андрея Талалаева. Он лучший сейчас.

– На иностранца делать ставку не стоит?

– Смотря на какого. Если на мексиканца Дон Альберто Сальватьерра и его сына Луиса Альберто Сальватьерра, которые подняли из руин футбольный клуб «Рабыня Изаура» и привели ее к вселенским титулам – это одна история. Но, боюсь, позовут опять черти кого. Поэтому либо Луис Альберто Сальватьерра, либо Талалаев.

Но можно сделать еще один радикальный шаг – позвать царя. Хуже точно не будет. Конечно, не Михаила Романова, ни Бориса Годунова, но Александра Мостового. Но народ в руководстве «Спартака» безмолвствует.