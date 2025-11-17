Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»

Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»

Сегодня, 09:58
10

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о фигуре нового тренера «Спартака».

– Какой тренер сейчас подойдет «Спартаку»?

– Надо договориться с Калининградом, выплатить компенсацию и забрать Андрея Талалаева. Он лучший сейчас.

– На иностранца делать ставку не стоит?

– Смотря на какого. Если на мексиканца Дон Альберто Сальватьерра и его сына Луиса Альберто Сальватьерра, которые подняли из руин футбольный клуб «Рабыня Изаура» и привели ее к вселенским титулам – это одна история. Но, боюсь, позовут опять черти кого. Поэтому либо Луис Альберто Сальватьерра, либо Талалаев.

Но можно сделать еще один радикальный шаг – позвать царя. Хуже точно не будет. Конечно, не Михаила Романова, ни Бориса Годунова, но Александра Мостового. Но народ в руководстве «Спартака» безмолвствует.

  • «Спартак» на прошлой неделе уволил Деяна Станковича.
  • Врио стал Вадим Романов.
  • 22 ноября «Спартак» в 16-м туре РПЛ примет ЦСКА.

Еще по теме:
Спартаковец помог африканской сборной выйти на ЧМ-2026 4
Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой» 1
«Спартаку» посоветовали назначить Черчесова 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1763364612
...достал этот идиот!...
Ответить
lek!
1763365613
Через год будите искать нового тренера , это уже проходили . В спартаке много легионеров , нужен человек с яйцами , что бы был для них авторитетом .
Ответить
ZAITZEFF2011
1763366520
Губошлеп опять что-то принял...
Ответить
evgevg13
1763368415
Зачем портить карьеру талантливому тренеру? Давно известно, что переходы в Зенит или Спартак ни к чему хорошему не приводят...
Ответить
Garrincha58
1763370863
Надо не тренеров менять, а руководство тут кого хочешь пригласи толку не будет пока там правят не футбольные люди
Ответить
BRO_football
1763371500
Да что за идиотская мода пошла брать у других команд действующих тренеров? Берите тех, кто свободен. Не мешайте им работать!
Ответить
Sergey--google
1763371653
Да-да... бей беги ударь в кость играть техничным гномам за 20 лямов штука... Я бы губеру психиатра порекомендовал. Или на сво съездить от квасного урапатриотизма полечиться
Ответить
BVG4
1763371827
Оба-на! Губошлёп в своей тарелке... Стоит в двух следующих турах Балтике сыграть вничью и проиграть пусть даже самым сильным командам РПЛ и усё..., не будет этот тренер годен никуда, даже в поросятник на раскаряке:(((
Ответить
suchi-69
1763371944
Обмылок, надо было Загитову протежировать
Ответить
