  Главная
  Новости
  • Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой»

Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой»

Сегодня, 09:01
2

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о травме полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

  • Хавбека сборной России заменили на 25-й минуте матча с Чили (0:2) на Алексея Батракова.
  • ЦСКА сыграет со «Спартаком» 22 ноября в 16-м туре РПЛ.
  • У Облякова в сезоне РПЛ 15 матчей, 5 голов, 4 ассиста.

«Потеря Облякова может стать роковой для ЦСКА перед дерби со «Спартаком». Но армейским болельщикам не стоит расстраиваться раньше времени. Я видел этот момент и не исключаю, что повреждение не очень серьезное и Иван успеет восстановиться до матча с красно-белыми.

Болельщики ЦСКА недовольны тем, что сразу шесть игроков сыграли за неделю до встречи со «Спартаком»? Я не знаю, почему так. Наверное, вопросы лучше задать тренерскому штабу национальной команды», – сказал Мостовой.

Обляков рассказал о травме, полученной в матче с Чили
Обляков травмировался в матче с Чили и рискует пропустить дерби со «Спартаком» 4
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Обляков Иван Мостовой Александр
SLADE2019
1763361240
Совсем конские болелы с ума сошли? Недовольны, что шесть игроков за сборные играли? Ну дают ребятки. Нет, чтобы радоваться такому положению дел, так нет поныть охота. А Обляков парень неплохой, но не Месси же (уровнем), чтобы заранее соломку стелить.
Ответить
oyabun
1763365906
Надо же какие переживания за ЦСКА. А про потери Спартака ничего не хочет сказать? Правый фланг атаки у нас играть некому - Солари пропускает из за перебора карточек, Бонгонда травмировался в сборной.
Ответить
