Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о травме полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

Хавбека сборной России заменили на 25-й минуте матча с Чили (0:2) на Алексея Батракова.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» 22 ноября в 16-м туре РПЛ.

У Облякова в сезоне РПЛ 15 матчей, 5 голов, 4 ассиста.

«Потеря Облякова может стать роковой для ЦСКА перед дерби со «Спартаком». Но армейским болельщикам не стоит расстраиваться раньше времени. Я видел этот момент и не исключаю, что повреждение не очень серьезное и Иван успеет восстановиться до матча с красно-белыми.

Болельщики ЦСКА недовольны тем, что сразу шесть игроков сыграли за неделю до встречи со «Спартаком»? Я не знаю, почему так. Наверное, вопросы лучше задать тренерскому штабу национальной команды», – сказал Мостовой.