«Это совсем катастрофа»: Губерниев – о «Динамо» при Карпине

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию в «Динамо».

«Если в оставшихся до зимней паузы матчах «Динамо» сыграет плохо, я сомневаюсь, что Карпин продолжит там работу. Для Валерия Георгиевича сейчас момент истины: в сборной не лады, кто бы что ни говорил, но результат налицо – одно очко, хоть и с хорошими соперниками. Проблема не в том, что Чили удалось забить – наша сборная не забила. Где созидание? Валерию Георгиевичу нужно выдержать этот удар, я искренне желаю ему всяческих удач, но ситуация непростая.

Для Карпина ведь это ещe и вопрос репутации. Говорят, что он не выиграл ни одного трофея, сейчас с «Динамо» надо пытаться, но разговор идeт о том, чтобы не вылететь, а это совсем катастрофа. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Я симпатизирую Карпину, хоть иногда он и говорит странные вещи про алкоголь и курение. Футболисты, спортсмены, тренеры должны быть примером для всех и прежде всего для молодeжи. А когда тренер позволяет себе такие эскапады – это странно. Лев Иванович Яшин тоже курил всю жизнь, но кто-то об этом знал? Заниматься гоголевским почeсыванием в затылке поздновато – нужно дело делать. Сейчас всe внимание к «Спартаку» и «Динамо», остальные команды, которые борются за медали и чемпионство, не пропадут», – сказал Губерниев.