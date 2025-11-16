Губерниев отреагировал на слова Карпина: «Это, мягко говоря, перебор»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина про жевательный табак.

Главный тренер сборной России ранее заявил, что это не является проблемой.

«Мне было странно слышать от Валерия Георгиевича слова по поводу того, что он всю жизнь курит и футболисты могут употреблять жевательный табак. Люди должны быть моральными авторитетами для молодежи. А тут странные высказывания. Я не согласен. Это, мягко говоря, перебор. Поэтому этот своеобразный перекур дошел до сборной.

Карпину в оставшихся матчах до зимней паузы предстоит очень сильно доказать, что он может совмещать и тренировать и сборную, и «Динамо». В противном случае Валерию Георгиевичу не позавидуем», – сказал Губерниев.