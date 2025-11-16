Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Губерниев отреагировал на слова Карпина: «Это, мягко говоря, перебор»

Губерниев отреагировал на слова Карпина: «Это, мягко говоря, перебор»

Сегодня, 22:26
1

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина про жевательный табак.

Главный тренер сборной России ранее заявил, что это не является проблемой.

«Мне было странно слышать от Валерия Георгиевича слова по поводу того, что он всю жизнь курит и футболисты могут употреблять жевательный табак. Люди должны быть моральными авторитетами для молодежи. А тут странные высказывания. Я не согласен. Это, мягко говоря, перебор. Поэтому этот своеобразный перекур дошел до сборной.

Карпину в оставшихся матчах до зимней паузы предстоит очень сильно доказать, что он может совмещать и тренировать и сборную, и «Динамо». В противном случае Валерию Георгиевичу не позавидуем», – сказал Губерниев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
bes 2
1763322253
Люди должны быть моральными авторитетами ------- Губа включил типа, который за мораль. Не упоминая как он будучи женатым, чпокал сисятую Анну Семенович.И где тут моральный, когда изменил жене ?
