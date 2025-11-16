Мамаев проиграл в финале популярного реалити-шоу, упустив 5 миллионов рублей

Состоялся финал реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница». Участником был бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев, а также его супруга Надежда.
Пара проиграла в финале Айзе и Степану Кузьменко. Победители получили денежный приз в размере более чем 5 миллионов рублей.
- 37-летний экс-полузащитник объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года.
- В декабре прошлого года РФС сообщил, что Мамаев приступил к первому очному модулю обучения в тренерской Академии РФС.
- На счету Мамаева 15 матчей за сборную России.
Источник: «Бомбардир»