Раскрыт состав временного тренерского штаба «Спартака», который будет работать до назначения нового главного тренера.

Врио главного тренера в ближайших матчах будет Вадим Романов.

«Романову будут помогать Дмитрий Ратников из «Спартака-2», также в его штаб войдут Александр Зайченко, Санчес Амадор, Сергей Титов и тренер вратарей Артем Макаров», – написал источник.