Раскрыт состав временного тренерского штаба «Спартака», который будет работать до назначения нового главного тренера.
Врио главного тренера в ближайших матчах будет Вадим Романов.
«Романову будут помогать Дмитрий Ратников из «Спартака-2», также в его штаб войдут Александр Зайченко, Санчес Амадор, Сергей Титов и тренер вратарей Артем Макаров», – написал источник.
- «Спартак» на этой неделе уволил Деяна Станковича.
- Поиск нового тренера ведется только на иностранном рынке.
- В ближайшем матче «Спартак» примет ЦСКА (22 ноября).
Источник: Metaratings