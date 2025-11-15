Дивеев признал свою ошибку в матче с Чили

Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча с Чили (0:2).

«По игре могу сказать, что два момента привезли себе. В первом голе 100% была моя ошибка, потому что обрезал и недоработал. Я думал, что он пойдет в бровку, но он меня обманул. Он под меня подлез, и там могло быть пенальти, не дай бог еще и красная. Это чисто моя ошибка.

Много создавали, было несколько подходов, но не реализовали свои моменты», – сказал Дивеев.