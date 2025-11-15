Введите ваш ник на сайте
Шнякин объяснил, почему многим нравится комментатор Стогниенко

Сегодня, 18:24
1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин объяснил симпатии аудитории к Владимиру Стогниенко и Станиславу Минину.

«У меня есть теория про то, что отношение к комментатору – это часто не вопрос навыков/таланта, а вопрос энергетики.

Вот есть два сильных комментатора – Владимир Стогниенко и Станислав Минин. В футбольных нюансах лучше обоих разбирается Генич.

Навык работать голосом, интонировать, классно звучать явно лучше у Георгия Черданцева или Дениса Казанского. Русский язык изобретательнее у Романа Трушечкина, фантазия сильнее у Романа Нагучева. И так далее.

Я не говорю, что у Стогни и Стаса всего перечисленного нет – наоборот, они довольно сбалансированны. Однако часто среди любимых коммов называют именно их.

И я уверен, что это из-за энергетики. Оба довольно спокойные, в меру эмоциональные (когда надо), но в целом ненавязчивые. И это привлекает публику. Это их природа. Плюс они оба хорошо трудятся, безусловно.

А моя энергетика, например, совершенно другая. Абсолютно. Я – большой парень из Марьино, который вылез из дзюдоистской и футбольной раздевалок. И это след на всю жизнь. Нельзя терять свою индивидуальность. И не надо гнаться за популярностью, пытаться нравится вообще всем.

Любить свое дело, развиваться в нем и оставаться собой – вот такой путь я выбрал», – написал Шнякин.

  • Шнякин на «Матч ТВ» со дня основания.
  • До этого уроженец Москвы работал на «НТВ-Плюс».
  • Стогниенко комментирует на Okko, Минин – на «Матч ТВ».

Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lejnin
1763227078
У Георгия Черданцева развит навык работы не голосом, а в основном языком в пользу Газпрёма :D:D:D
Ответить
