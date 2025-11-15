Генич не понимает решение Семака

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о фигуре полузащитника «Зенита» Жерсона.

«Жерсон – это глобал стар? Нет. Просто не знаю, какая у него позиция. Не так много матчей «Фламенго» смотрел, чтобы сказать, что это глобал стар. Но я доверяю людям, которые следят за чемпионатом Бразилии и знали его потенциал. Они говорили, что едет большая звезда, которая будет делать разницу.

Но этой разницы пока не вижу. Он не так активен в движении, не так хорош в подыгрыше, не так обостряет. Нет ничего такого, за что можно зацепиться и сказать – вау, вот это игрочище.

Может быть, как с Малкомом, выдержится, как хорошее вино, потом раскроется букетом через год-другой. Но мне кажется, «Зенит» его брал, чтобы он здесь и сейчас был в порядке. Когда приехал Клаудиньо, был виден сразу уровень. Было видно, что это игрок, который сделает «Зенит» сильнее.

Почему играет он, а не Мостовой? Не очень этого понимаю. Но заплачены большие деньги и, конечно, «Зенит» может выгодно его продать. Просто сейчас, видимо, уже лень искать другого, да и возможности нет. Другого такого могут уже и не привести», – сказал Генич.