Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич не понимает решение Семака

Сегодня, 15:19
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о фигуре полузащитника «Зенита» Жерсона.

«Жерсон – это глобал стар? Нет. Просто не знаю, какая у него позиция. Не так много матчей «Фламенго» смотрел, чтобы сказать, что это глобал стар. Но я доверяю людям, которые следят за чемпионатом Бразилии и знали его потенциал. Они говорили, что едет большая звезда, которая будет делать разницу.

Но этой разницы пока не вижу. Он не так активен в движении, не так хорош в подыгрыше, не так обостряет. Нет ничего такого, за что можно зацепиться и сказать – вау, вот это игрочище.

Может быть, как с Малкомом, выдержится, как хорошее вино, потом раскроется букетом через год-другой. Но мне кажется, «Зенит» его брал, чтобы он здесь и сейчас был в порядке. Когда приехал Клаудиньо, был виден сразу уровень. Было видно, что это игрок, который сделает «Зенит» сильнее.

Почему играет он, а не Мостовой? Не очень этого понимаю. Но заплачены большие деньги и, конечно, «Зенит» может выгодно его продать. Просто сейчас, видимо, уже лень искать другого, да и возможности нет. Другого такого могут уже и не привести», – сказал Генич.

  • 28-летний Жерсон куплен у «Фламенго» летом за 25 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у бразильца 9 матчей (0+0).
  • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.

Еще по теме:
Черданцев определил главное разочарование «Зенита» по итогам 1-го круга 3
Названа сумма, которую «Зенит» запросил за продажу Жерсона 10
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Мостовой Андрей Жерсон Семак Сергей Генич Константин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1763212489
Геныч, если ты такой умный наверное смотрел КЧМ в США уже там было видно в матчах с участием Фламенго Жерсон ничем не выделялся обыкновенный посредственный бразилец и вот тут странное решение Семака, а может не его всё же приобрести его.... оченно странное
Ответить
СильныйМозг
1763213589
Чтобы увидеть на что он способен, надо убрать Вендела с поля, потому что Жерсона покупали на его позицию.
Ответить
Главные новости
Линекер определил лучшего игрока в истории
15:58
Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга
15:46
1
«Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»: Аленичев составил символическую сборную мира
15:32
2
Генич не понимает решение Семака
15:19
2
Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России
15:10
5
Титов назвал тренера, которого ждет в «Спартаке»: «Сделает команду чемпионом»
14:41
10
«Динамо» лишится основного спонсора
14:09
8
Израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет
13:45
1
Спартаковец Ву определил сильнейшего российского игрока
13:15
Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам»
12:58
8
Все новости
Все новости
Непомнящий предложил тренера для «Спартака»: «Было бы очень интересно»
16:28
ФотоСтал известен исполнитель гимна России перед матчем Россия – Чили
16:18
Карпин определил лучшего тренера России в 2025 году
14:54
Непомнящий: «Станкович не понял, какую ношу взвалил на свои плечи»
14:16
1
«Динамо» лишится основного спонсора
14:09
8
Мостовой сформулировал проблему российского футбола
13:55
2
Товарищеский матч. «Балтика» победила со счетом 11:0, у Йенне хет-трик
13:36
3
Спартаковец Ву определил сильнейшего российского игрока
13:15
Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам»
12:58
8
Тренер по ММА сделал прогноз, кто победит в бою Дзюбы и Смолова
12:44
Черданцев определил главное разочарование «Зенита» по итогам 1-го круга
12:33
4
Мнение Семшова о возможном возвращении Карпина в «Спартак»
12:06
4
Карпин перечислил трех мировых звезд, которых взял бы в свою команду
11:56
Мостовой: «Никогда не позволю чморить меня!»
11:48
6
Вердикт Бубнова по увольнению Станковича из «Спартака»
11:07
6
Тошич дал прогноз на дальнейшую карьеру Станковича
10:43
2
Сметанин: «Карпин опустил «Динамо»
10:31
4
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» одной фразой отреагировала на увольнение Станковича из «Спартака»
10:09
13
Радимов предсказал, каким будет матч Россия – Чили
10:03
1
Канчельскис посоветовал тренера «Спартаку»: «Дайте ему шанс»
09:56
4
ФотоДочь Карпина шокировала физической формой
09:48
18
Семин оценил шансы «Спартака» на чемпионство
09:34
4
Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире»
09:29
6
Акинфеев призвал ЦСКА усиливаться
09:15
3
2 игрока сборной России пропустят матч с Чили
00:27
2
Лещук дал совет Сафонову
00:11
2
Аршавин оценил, насколько реально переманить сына из «Спартака» в «Зенит»: «Мама не захочет»
Вчера, 23:44
4
Карпин высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России
Вчера, 23:01
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 