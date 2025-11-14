Семин высказался о фигуре нового тренера «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин обозначил, какой тренер должен возглавить команду.
«В «Спартак» должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде.
Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист», – считает Семин.
- «Спартак» на этой неделе уволил Деяна Станковича.
- Врио стал Вадим Романов.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
Источник: «Р-Спорт»