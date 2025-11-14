Семин высказался о фигуре нового тренера «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин обозначил, какой тренер должен возглавить команду.

«В «Спартак» должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде.

Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист», – считает Семин.