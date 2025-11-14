Введите ваш ник на сайте
Генич сравнил узнаваемость Дзюбы и Аршавина

Сегодня, 19:18
2

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос о главной звезде российского футбола.

– Блин… Сложный вопрос. И тот, и другой своей игрой вывели людей на улицы. Но у Дзюбы не было такой европейской карьеры, как у Аршавина. И мне кажется, если они в Европе будут идти по одной улице, то Аршавина будут узнавать больше.

Поэтому в плане интеграции России в мировой футбол Аршавин сыграл важную роль. Но Дзюба сыграл важнейшую роль на домашнем чемпионате мира. При нашей жизни такого не будет.

– А если они оба пойдут вдвоем по улице Большая Черкизовская, кого будут узнавать больше?

– Думаю, что Дзюбу. Вот сейчас Дзюбу. Современное поколение будет узнавать Дзюбу. А ты меня спрашиваешь как динозавра, как человека, кто уже не молод. Если они будут узнавать втроем – то все будут узнавать Акинфеева.

  • Андрей Аршавин выступал в лондонском «Арсенале» с 2009 по 2012 год с перерывом.
  • Артем Дзюба в составе сборной России забил 3 гола на чемпионате мира-2018.
  • Игорь Акинфеев был основным вратарем национальной команды на турнире.

Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Plyash
1763137557
Проспись , Генич , а то скоро тебя никто узнавать не будет . Держись подальше от чердака , общение с ним никому пользу не приносит . Это он тебе такие темы предлагает ?
Ответить
Цугундeр
1763138963
) А по хорошему.. обоих на руках носить, ну, или хлебало разносить. Смотря кому и чем упиться. И где? Опять-таки, в какой столице? Тут всё зависимо от города державы..))
Ответить
