Акинфеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о положении вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– То, что Сафонов вообще не играет в Париже, это как-то на игровом тонусе сказывается?

– Тяжело, конечно. Тут даже второго мнения не может быть. Единственное, если бы были товарищеские матчи, еще какие-то, и ты играешь хотя бы… А если ты сидишь постоянно, то тренироваться [толка не будет]. Может, он тренируется, как тигр, как лев, но вот этой практики игровой все равно не хватает.