Акинфеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»

Сегодня, 15:46
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о положении вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– То, что Сафонов вообще не играет в Париже, это как-то на игровом тонусе сказывается?

– Тяжело, конечно. Тут даже второго мнения не может быть. Единственное, если бы были товарищеские матчи, еще какие-то, и ты играешь хотя бы… А если ты сидишь постоянно, то тренироваться [толка не будет]. Может, он тренируется, как тигр, как лев, но вот этой практики игровой все равно не хватает.

  • Сафонов провел в запасе парижан последние 25 матчей.
  • В последний раз он выходил на поле за клуб 24 мая.
  • С тех пор Сафонов провел 4 матча за сборную России и в каждом пропустил по 1 голу.

Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Франция. Лига 1 ЦСКА ПСЖ Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Цугундeр
1763125296
Ага.) Это когда на блатхате двадцать лет провёл.. Весь коронованный и распальцованный.. В Европе в ж.пу нецелованный.. Мемуардаст.
Ответить
  • Читайте нас: 