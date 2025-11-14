Черданцев – о результатах ЦСКА: «Делить первое место – это сверх ожиданий»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях ЦСКА в текущем сезоне.

– Сейчас лидируют две команды – «Краснодар» и ЦСКА. Кто фаворит в чемпионской гонке?

– Из этих двух команд «Краснодар» выглядит более стабильно. У «Краснодара» значительно большая глубина состава. Они добавили игроков, поэтому есть ротация, чего не может позволить ЦСКА. Неслучайно Челестини с 12‑го тура сказал, что они играют на максимуме своих возможностей. Они набрали максимум того, что возможно. Делить первое место с «Краснодаром» – это даже сверх ожиданий.

Приобретения, которые они сделали, не добавили качества глубины состава. Убираешь Алвеса и играть, по сути, некому. Мусаев пока что не справляется с ролью основного нападающего. Видно, что тренер не видит в нем игрока, который может решать эту задачу.

Без нападающего основного состава сложно бороться за чемпионство. Если бы хотя бы был выбор, как у любой команды, которая находится рядом в турнирной таблице. У «Динамо» есть Сергеев и Тюкавин, у «Краснодара» есть Кордоба, у «Спартака» – Угальде и Ливай Гарсия, у «Зенита» – Кассьерра и Соболев. В любой команде есть понятный выбор людей в наращении.

У ЦСКА Алеррандро не тянет на роль игрока команды, которая борется за чемпионство. А Мусаеву одному тяжело справляться с этой задачей. От Шуманского целый год ждут игры, но пока ему что‑то мешает раскрыться. Им нужен игрок другого уровня в плане реализации моментов,