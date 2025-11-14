Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» рассмотрит подписание второго россиянина

Сегодня, 11:53
12

Скауты «ПСЖ» следят за выступлениями полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Его рассматривают в качестве игрока с большой перспективой и долгосрочным потенциалом. Ещe один плюс – небольшая цена за футболиста.

Приоритет для «ПСЖ»– подписание 18-летнего атакующего полузащитника «Порту» Родриго Моры. Если же с португальцем договориться не получится, то будет рассмотрен вариант с Захаряном. «Реал Сосьедад» расставаться с игроком не намерен, но готов рассмотреть предложения.

  • 22-летний Захарян в этом и прошлом сезонах из-за травм провел за клуб из Сан-Себастьяна только 11 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.
  • Сейчас в «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Комментарии (12)
k611
1763111089
А скаутов не смущает высокая травматичность игрока... Как это странно...
Ответить
Spartak_forv@
1763111947
Хотят вложиться в недвижимость
Ответить
Krasnodar 123
1763112328
Это ШУТКА ???
Ответить
neveldomha
1763112672
Ну тогда скамейка лягушатников будет сиять ярче солнца.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763116813
Будут вдвоём с Сафоновым судачить на лавке. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1763121298
...Скауты «ПСЖ» следят за выступлениями полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна... Это трудно проследить.
Ответить
Spinosssa-34-google
1763121669
Сравнили несравнимых))) Таланта и инвалида
Ответить
АлексМак
1763121674
хочется верить, но скорее всего - очередной фейк
Ответить
Spinosssa-34-google
1763121726
Забыли уточнить-паралимпийская команда ПСЖ
Ответить
BRAZILES
1763126242
захарян ---стеклянный мальчик он несможет долго играть негде -------травмозависимый
Ответить
