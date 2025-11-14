«ПСЖ» рассмотрит подписание второго россиянина

Скауты «ПСЖ» следят за выступлениями полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Его рассматривают в качестве игрока с большой перспективой и долгосрочным потенциалом. Ещe один плюс – небольшая цена за футболиста.
Приоритет для «ПСЖ»– подписание 18-летнего атакующего полузащитника «Порту» Родриго Моры. Если же с португальцем договориться не получится, то будет рассмотрен вариант с Захаряном. «Реал Сосьедад» расставаться с игроком не намерен, но готов рассмотреть предложения.
- 22-летний Захарян в этом и прошлом сезонах из-за травм провел за клуб из Сан-Себастьяна только 11 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.
- Сейчас в «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Источник: телеграм-канал Sport Baza