Гурцкая – о Карпине в «Динамо»: «Он не даст результат»

Агент Тимур Гурцкая высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
– Вы ненавидите Карпина?
– С чего вы взяли? У меня были очень хорошие и теплые отношения с Валерием Георгиевичем. Потом они не испортились, мы никогда не ругались.
Меня не устраивает его работа в «Динамо» как тренера, он не даст результат. Ни один игрок не стал играть лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты стали выглядеть ужасно.
– Вам не кажется, что если в трех матчах чемпионата будет два очка, то Карпина не спасет даже проход «Зенита» в Кубке?
– Тогда, возможно, будет отставка всего спортивного блока. Не исключено, что «Динамо» будет заниматься не Соловьев, который лоббировал Карпина, а другие люди.
- «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 17 очками после 15 туров.
- Карпин возглавляет команду с июня этого года.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»