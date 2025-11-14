Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что вслед за Деяном Станковичем «Спартак» должен уволить спортивного директора Франсиса Кахигао.

– Почему Кахигао оставляют работать?

– Не могу понять, это утопическая ошибка. Кахигао понимает, что его дни практически сочтены, они просто тянутся. «Спартак» как обычно тянет жвачку.

Мне кажется, очевидно, почему кандидатура Ивича или любого другого тренера, предложенная другим человеком, кроме него, он их зарубит. Потому что это будет не его тренер. Это инстинкт самосохранения.

Потому что, если придeт тренер не от него, и, если даст результат, всe поймут, что проходимца надо гнать. Он сейчас зациклил на себе все потоки, капризничает, пытается привезти тренера самостоятельно.