  • Агент Дзюбы отреагировал на попытку лишить Артема рекорда по голам за сборную России

Агент Дзюбы отреагировал на попытку лишить Артема рекорда по голам за сборную России

Вчера, 21:45
10

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о том, что в статистику Александра Кержакова могут добавить еще один гол в составе сборной России.

  • В таком случае у Кержакова и Дзюбы будет по 31 забитому мячу за национальную команду.
  • С марта форвард «Акрона» считается единолично лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
  • На Кержакова, возможно, перепишут гол Андрея Аршавина в ворота Германии в 2005 году.

«Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство. Считаю, что это искусственно созданный инфоповод.

Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Если будет решение ФИФА или обращение РФС – тогда можно комментировать.

Пока это просто пост в телеграм-канале одного из наших журналистов», – заявил Гольдман.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1763060954
Не заслуженный рекорд, основанный на хайпе и рекламы, дабы увести взгляд от его позора, который не смоет даже мистер пропер. Пару сезонов в связке с Халком он был шикарен, но это заслуга Халка. В Акроне, он тоже симпотичен, одает максимум голевых. Но его рекорды, как рассказ моего деда, как он сквозь огонь и дым сражений, шел в школу. Сказка и быль, притянутая за уши.
Ответить
Фердя
1763061846
Не надо трогать историю футбола, что было то прошло!
Ответить
Таврида
1763062265
Гольдман, Гольдман..."Мы, г'усские, не обманываем дг'уг дг'уга."
Ответить
insider_retro
1763062299
Не по годам зрелая речуга :)
Ответить
Plyash
1763067930
Блин , теперь Дзюбло спать не будет . Как бы кондрашка не хватила деревянного .
Ответить
