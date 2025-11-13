Агент Дзюбы отреагировал на попытку лишить Артема рекорда по голам за сборную России

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о том, что в статистику Александра Кержакова могут добавить еще один гол в составе сборной России.

В таком случае у Кержакова и Дзюбы будет по 31 забитому мячу за национальную команду.

С марта форвард «Акрона» считается единолично лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

На Кержакова, возможно, перепишут гол Андрея Аршавина в ворота Германии в 2005 году.

«Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство. Считаю, что это искусственно созданный инфоповод.

Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Если будет решение ФИФА или обращение РФС – тогда можно комментировать.

Пока это просто пост в телеграм-канале одного из наших журналистов», – заявил Гольдман.