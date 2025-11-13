Мамаев хочет стажироваться у Карпина: «Для меня это идеальный вариант»

Павел Мамаев рассказал о процессе получения тренерской лицензии.

«До стажировки мне нужно пройти еще один блок обучения. Надеюсь, в течение ближайших десяти дней смогу это сделать и перейти к стажировке.

Что касается деталей, мы сами должны договориться с любым из тренеров РПЛ. Я хотел бы доехать до Карпина, но пока не звоню ему, потому что он в сборной. Как он вернется, попробую с ним договориться.

Хочу попасть к нему, потому что мне всегда было интересно работать под его руководством. У Карпина есть, чему поучиться. К тому же, он работает в Москве, поэтому для меня это идеальный вариант.

О стажировке у зарубежных тренеров даже не думал. У нас в России есть свои сильные тренеры, так что не вижу в этом смысла», – заявил Мамаев.