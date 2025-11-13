Погребняк дал прогноз на зимнего чемпиона РПЛ

Павел Погребняк спрогнозировал, кто уйдет лидером РПЛ на зимнюю паузу и станет следующим чемпионом России.

«У «Зенита» следующие игры – шесть очков. Они уйдут на зимний перерыв первыми и выиграют золотые медали. Надо отпраздновать очередное столетие», – сказал Погребняк.