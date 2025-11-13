Погребняк дал прогноз на зимнего чемпиона РПЛ

Павел Погребняк спрогнозировал, кто уйдет лидером РПЛ на зимнюю паузу и станет следующим чемпионом России.
«У «Зенита» следующие игры – шесть очков. Они уйдут на зимний перерыв первыми и выиграют золотые медали. Надо отпраздновать очередное столетие», – сказал Погребняк.
- «Зенит» выигрывал РПЛ 6 сезонов подряд, а в этом году титул впервые в истории взял «Краснодар».
- В текущем чемпионате петербуржцы набрали 30 очков в 15 турах и идут третьими с отставанием от лидеров в 3 балла.
Источник: Smol FM