Экс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин отреагировал на голевую ошибку Матвея Сафонова в матче Россия – Перу.

Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.

Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.

В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Ничего страшного, все ошибаются. Могу только поддержать его, тяжело быть без игровой практики. Понятно, что в «ПСЖ» это тоже увидели, но у них там у самих Шевалье «срет, как сизая лошадь».

Сафонов намного сильнее Шевалье, ему просто надо давать играть и в своем клубе, и в сборной. Матвея только поддержать, такое бывает.

Я не знаю, какой пласт гарантии у Шевалье в «ПСЖ», но так нельзя. По‑хорошему уже давно должны были дать шанс Матвею.

Даже с Доннаруммой, который намного сильнее Шевалье, Матвей конкурировал и проводил хорошие матчи», – сказал Гасилин.