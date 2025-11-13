Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»

Экс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»

Вчера, 15:39
9

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин отреагировал на голевую ошибку Матвея Сафонова в матче Россия – Перу.

  • Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
  • Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.
  • В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Ничего страшного, все ошибаются. Могу только поддержать его, тяжело быть без игровой практики. Понятно, что в «ПСЖ» это тоже увидели, но у них там у самих Шевалье «срет, как сизая лошадь».

Сафонов намного сильнее Шевалье, ему просто надо давать играть и в своем клубе, и в сборной. Матвея только поддержать, такое бывает.

Я не знаю, какой пласт гарантии у Шевалье в «ПСЖ», но так нельзя. По‑хорошему уже давно должны были дать шанс Матвею.

Даже с Доннаруммой, который намного сильнее Шевалье, Матвей конкурировал и проводил хорошие матчи», – сказал Гасилин.

Еще по теме:
Экс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу 3
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу 8
Карпин проанализировал голевую ошибку Сафонова 16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Перу Россия Гасилин Алексей Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1763039020
А вот согласен, причём, полностью. Что накинулись на Мотю.? Кудряшову меньше ,помню, досталось за последний официальный матч сборной.
Ответить
Серый212918
1763039233
А зачем нужны "иностранцы" в товарняках, которые ничего не решают? Пока есть такая возможность, наигрывай своих ребят, молодых. Даже если нас когда-нибудь и допустят, все Миранчуки, Головины, Сафоновы уже на пенсии будут из студии Матч-ТВ советы давать. Какой смысл?
Ответить
Spartak_forv@
1763041344
Периодически читаешь высеры Гасилина,чел такую ахинеюю потом несет)неудивительно,что зовут на Матч ТВ экспертом
Ответить
rash1959
1763041400
Это такое воспитание на болотах? Гадить на человека которого не знаешь. По баклановски, что вижу на то сру.
Ответить
Anton1969
1763044354
Сафонову надо возвращаться в родные пенаты!!! Дома точно будет в каком нибудь клубе РПЛ постоянно играть!!! Например, вместо Максименко!!!
Ответить
DMитрий
1763045818
Вот пусть Шевалье и срёт во Франции, а в России не надо и так хватает, без Сафонова есть кому. Если уж хочется, то пусть присоединится к ранее сказанному и поможет гадить тому в ПиСиЖе.
Ответить
Интерес
1763049049
Вот сейчас дойдёт до ПСЖ мнение Гасилина, и Шевалье конец, а Мэтью-на кобыле.
Ответить
Главные новости
Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости
01:45
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
01:23
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
01:11
3
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
00:43
1
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Вчера, 23:57
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Все новости
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Соболев высказался о работе с Абаскалем в «Спартаке»
00:12
2
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Адвокат ответил на претензии Акинфеева
Вчера, 23:11
ФотоСоболев объяснил «петушиный» жест в матче с ЦСКА
Вчера, 22:55
6
Пономарев одобрил увольнение Станковича из «Спартака»: «Это очень здорово»
Вчера, 22:22
Глушаков составил топ-3 сильнейших тренеров и футболистов, с которыми пересекался
Вчера, 22:10
2
Соболев назвал любимый автомобиль
Вчера, 21:52
9
Агент Дзюбы отреагировал на попытку лишить Артема рекорда по голам за сборную России
Вчера, 21:45
10
Акинфеев раскрыл подробности конфликта с Адвокатом в сборной России
Вчера, 21:27
Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша
Вчера, 21:18
8
«Свиньей» атаковать не годится»: Карпина раскритиковали за матч с Перу
Вчера, 20:59
2
В Сербии предположили, где будет тренировать Станкович после ухода из «Спартака»
Вчера, 20:50
ВидеоЛещук объяснил голевую ошибку Сафонова
Вчера, 20:41
Соболев признался, что симулировал: «Ну дельфин и дельфин, вообще без разницы, хоть кит!»
Вчера, 20:20
5
«Динамо» при Карпине провело 1-й круг хуже, чем в сезоне, когда команда вылетела
Вчера, 20:11
1
Абаскаль сделал заявление о возвращении в «Спартак»
Вчера, 19:57
4
Мамаев хочет стажироваться у Карпина: «Для меня это идеальный вариант»
Вчера, 19:45
4
Слишкович объяснил, что такое спартаковский дух
Вчера, 19:34
Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история»
Вчера, 19:30
11
Пономарев одним словом описал тренерский уровень Карпина
Вчера, 19:00
8
Тарасов сказал, чем ему понравился Станкович
Вчера, 18:51
Погребняк дал прогноз на зимнего чемпиона РПЛ
Вчера, 18:43
2
Стала известна позиция Чалова по поводу возвращения в РПЛ
Вчера, 18:35
6
Соболев раскрыл подробности конфликта с Тедеско: «Послали друг друга на три буквы»
Вчера, 18:27
3
Мамаев оценил ничью в матче Россия – Перу
Вчера, 18:18
Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до такого уровня не дотягивает»
Вчера, 18:06
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 