Черданцев сказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Сегодня, 09:26
9

Комментатор Георгий Черданцев порассуждал о будущем главном тренере «Спартака».

– Идеальный тренер для «Спартака»?

– Нет идеального. Ни для одной команды в мире нет идеального тренера. Спорт – это многогранная вещь. «Спартаку», как и любой российской команде за редким исключением, точно не подходит иностранец без опыта работы в каком‑либо качестве в России. Посмотрим, что получится у Челестини (в ЦСКА) вдолгую. Всe пока хорошо, но это момент на короткой дистанции. Понимание специфики российского футбола занимает слишком много времени, чтобы его тратить на адаптацию. По крайней мере, это должен быть человек, знающий, что такое работа под давлением.

«Спартак» – самая медийная команда страны с соответствующим вниманием всех СМИ. Здесь нужно быть психологически очень крепким человеком и быть готовым не только принимать поражения, но и бесконечную медийность, которую потянет далеко не каждый.

  • «Спартак» ранее уволил Деяна Станковича.
  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Черданцев Георгий
ilich55
1763017263
Вот интересно, что Черданцев вкладывает в понятие "специфика российского футбола"?
Ответить
САДЫЧОК
1763017719
После того , как этот тип Черданцев пристыдил народ , который бесплатно якобы смотрит футбол, спорт( забывая ,что з п он получает из бюджета народных денег и рекламы)-относиться к словам этого напрочь ангажированного чела нужно также.И вышибать из таких Черданцевых и прочих заинтересованных людей и пропихивающих на ТВ и в СМИ свои интересы личные нужно Клин Клином!
Ответить
Каратель помойников
1763023637
А какая она специфика российского футбола? Жадность и вороватость чинуш? Визжащие бездарные комментаторы,возомнившие себя лидерами мнения? Бездарю чердаку лучше бы самообучением заняться,послушать как комментировал Озеров, Маслаченко,Перетурин,а не советы раздавать.тем более в этих советах никто не нуждается
Ответить
boris63
1763025972
Каждая писклявая говорилка хочет вставить свои пять копеек.
Ответить
Иван Петров 1986
1763028403
Иди лучше чипсы рекламируй. А туда, где ничего не понимаешь, свой вонючий нос не суй.
Ответить
SLADE2019
1763030244
Спартаку и любому другому клубу нужен тренер (просто тренер, который будет тренировать).
Ответить
