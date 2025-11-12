Талалаев разобрал голевую ошибку Сафонова в матче Россия – Перу

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с голом Перу в ворота сборной России.
- Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
- Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох вратаря Матвея Сафонова.
- В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.
«Понятно, что при переходе на схему 5-4-1 теряется игрок в середине. Наверное, кто‑то должен был сыграть плотнее [против Валеры].
Если бы Сафонов был в игровом тонусе, то не пропустил бы [этот мяч]. Конечно, здесь и нога поехала, но и концентрацию он потерял.
Сборная Перу нанесла два удара по воротам и забила гол – так бывает», – сказал Талалаев.
Источник: «Матч ТВ»