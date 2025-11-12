Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев разобрал голевую ошибку Сафонова в матче Россия – Перу

Талалаев разобрал голевую ошибку Сафонова в матче Россия – Перу

Вчера, 22:36
8

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с голом Перу в ворота сборной России.

  • Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
  • Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох вратаря Матвея Сафонова.
  • В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Понятно, что при переходе на схему 5-4-1 теряется игрок в середине. Наверное, кто‑то должен был сыграть плотнее [против Валеры].

Если бы Сафонов был в игровом тонусе, то не пропустил бы [этот мяч]. Конечно, здесь и нога поехала, но и концентрацию он потерял.

Сборная Перу нанесла два удара по воротам и забила гол – так бывает», – сказал Талалаев.

Еще по теме:
Талалаев – о «Краснодаре»: «Во втором тайме не увидел их на поле» 5
Григорян объяснил, в чем Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ 4
Рабинер дал прогноз, кто заменит Карпина в «Динамо» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Балтика Перу Россия Сафонов Матвей Талалаев Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762976649
Потеряли истинную веру, и ошибка эта нам в пример; отберите клубы у Валеры, да и в сборной нам не до Валер.
Ответить
andr2112
1762976761
У него не только нога "поехала", но и сам он поехал не в ту степь)
Ответить
polt
1762976832
Пенка Сафонова 100%. Засиделся в ПСЖ, похоже и дальше будет сидеть на попе ровно. А у Карпине нет наших ребят. И Головин совсем не впечатлил,если только подвернутыми трусами.
Ответить
Cleaner
1762977360
Надо Этого Валеру тренером нашей сборной вместо Карпина Валеры назначить!!!...)))
Ответить
vvv123
1762978716
Спящая красавица, вот почему! Перехвалили.
Ответить
САДЫЧОК
1762984910
Зато на тренировках ПСЖ классно! Много голов забивается и игроки счастливы и довольны!
Ответить
СПОРТ 21 века
1762993243
Кругом одни Валеры. Куда ни плюнь... А на скамейке сидит отличный парень Максим Бориско. Вот почему не дать ему шанс проявить себя? Видно со стороны, что это вратарь сборной. У него даже профиль морды лица под сборную заточен. И только Валера это может не замечать. Не просто так этот парень семь мячей пропустил за пятнадцать туров в свой феноменальной Балтике. Между прочим, раньше он стоял в молодёжной сборной России и весьма, кстати, неплохо это делал...
Ответить
Главные новости
ВидеоЭкс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»
15:39
ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности
15:00
4
Акинфеев удивил выбором любимого фильма
14:48
8
Червиченко объяснил, почему «Динамо» не уволит Карпина
14:28
2
Роналду назвал идеальный сценарий для завершения карьеры
14:14
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
12:10
2
Все новости
Все новости
Ташуев констатировал кризис в сборной России
14:38
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Карпин обозначил нормы потребления алкоголя для футболистов
13:23
Семин назвал главную ошибку Станковича в «Спартаке»
13:17
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
Реакция Рабинера на упущенную победу России над Перу
12:22
1
ВидеоЭкс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу
11:41
3
Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу
11:29
17
Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»
11:15
10
Горшков одним словом описал эмоции от упущенной победы над Перу
10:55
5
Акинфеев ответил, через сколько лет завершит карьеру
10:27
3
Черчесов объяснил спад «Ахмата»: «Моя вина в том, что опережаю события»
09:56
Глушаков одним словом описал слухи про уход Карпина из «Динамо»
09:36
2
Черданцев сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
09:26
9
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой ? Отвечайте и выигрывайте призы
08:50
7
Аршавин высказался о результате матча Россия – Перу
01:23
7
Тренер сборной Перу прокомментировал ничью с Россией
01:11
Алексей Миранчук вошел в клуб Игоря Нетто
01:00
1
ВидеоКарпин проанализировал голевую ошибку Сафонова
00:52
16
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака»
00:45
21
Шалимов предположил, почему Батраков провалил матч с Перу
00:38
2
ВидеоРеакция Юрана на голевую ошибку Сафонова
00:32
4
Карпин отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Динамо»
00:24
2
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Перу
00:12
2
Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу
Вчера, 23:58
8
Головин оценил возможный трансфер Батракова в «Монако»
Вчера, 23:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 