В сборной России заявили, что Сафонов сделал Доннарумму лучшим вратарем мира

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов связал прогресс Джанлуиджи Доннаруммы в прошлом сезоне с переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Считаю, что именно Сафонов помог Доннарумме стать лучшим голкипером в мире. Зимой Джанлуиджи хотел уйти, обижался, что Матвей играет – было видно, как искренне он переживал и радовался, когда у него снова начало получаться.

Когда Доннарумма вытащил какой-то матч в чемпионате, он радовался так, как человек, который пережил что-то серьезное. Он же много всего вигрывал – вспомните финал ЧЕ-2020, когда он взял решающий пенальти – спокойно встал и пошел.

А тут он радовался, что вытащил матч, который ничего не решал. То есть Матвей заставил Доннарумму заново пережить настоящую конкуренцию и радоваться подъему. Сафонов вынудил его стать таким. Это о многом говорит», – заявил Кафанов.