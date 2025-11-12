Введите ваш ник на сайте
В сборной России заявили, что Сафонов сделал Доннарумму лучшим вратарем мира

Вчера, 21:21
12

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов связал прогресс Джанлуиджи Доннаруммы в прошлом сезоне с переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Считаю, что именно Сафонов помог Доннарумме стать лучшим голкипером в мире. Зимой Джанлуиджи хотел уйти, обижался, что Матвей играет – было видно, как искренне он переживал и радовался, когда у него снова начало получаться.

Когда Доннарумма вытащил какой-то матч в чемпионате, он радовался так, как человек, который пережил что-то серьезное. Он же много всего вигрывал – вспомните финал ЧЕ-2020, когда он взял решающий пенальти – спокойно встал и пошел.

А тут он радовался, что вытащил матч, который ничего не решал. То есть Матвей заставил Доннарумму заново пережить настоящую конкуренцию и радоваться подъему. Сафонов вынудил его стать таким. Это о многом говорит», – заявил Кафанов.

  • Летом Доннарумма ушел из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».
  • После этого Сафонов не провел ни одного матча.

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Манчестер Сити ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1762972522
Кажется дедок свихнулся полностью
Ответить
папандопала
1762973522
видели мы сейчас, как он делал доннарумму лучшим.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1762973576
Старая маромойка.А сегодня Карпушу обрадовал. С 30м. патлатый охватил. На х.й они вообще его в сборную приглашают? Тошнит от одного его вида.
Ответить
BarStep
1762973796
А Сафонова сделал Валера (не Карпин) :)
Ответить
ZAITZEFF2011
1762975510
Сафонов уже давно не является первым номером в России, поэтому не понятен выбор Карпина на игру.
Ответить
Интерес
1762975537
Валера таскает этого унылого "великого специалиста"за собой, как Том Сойер дохлую кошку за хвост. Несёт чушь, и очень "актуально" , на фоне пролёта сегодня Мэтью.Сейчас в ПСЖ смеются и крестятся на свою предусмотрительность.Будет сидеть на лавке до пенсии.
Ответить
timon2401
1762975789
С каждой последующей «мыслью» данного оратора всё больше удивляюсь и думаю, что же он такое употребляет, что такие мысли умудряется в народ толкать.
Ответить
RUSARM
1762976107
Да ладно,сафон днище,вот и сидит лавку трет пятой точкой,хороший вратарь давно ушел гле дают играть,а енто недоразумение хранцузом себя возомнил,уже небось дырки в штанах,а он все высиживает!!!
Ответить
Artemka444
1762982140
Огонь
Ответить
boris63
1762984551
Это такой способ оправдать косяки Сафонова, два матча за сборную, два косяка. Специалист однако.
Ответить
