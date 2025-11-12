Карпин оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Сафонову надо оставаться в «ПСЖ»?
– Если он хочет играть, а он не будет выходить, как это происходит сейчас… Если есть желание играть, то понятно, что там оставаться смысла нет.
От желания игрока все зависит.
- Сафонов провел в запасе «ПСЖ» 25 игр подряд.
- Его последнее появление на поле в составе парижан датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
- В прошлом сезоне российский голкипер провел 17 матчей и пропустил 13 голов.
Источник: «Матч ТВ»