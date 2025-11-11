Введите ваш ник на сайте
Раскрыты три варианта лимита на легионеров в РПЛ

Сегодня, 09:27
9

Стали известны три формулы будущего лимита на легионеров в РПЛ.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Дегтярев ранее заявил, что при новом лимите клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Первый вариант: лимит, который предлагает Михаил Дегтярeв – 10 легионеров в заявке и пять на поле. Второй – оставить нынешний лимит в 13 легионеров в заявке и восемь – на поле, но ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров ввести пошлины. Третий вариант – ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и семь на поле», – сообщил источник.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
рылы
1762843181
третий подходит. но ещё больше нравится вариант, при котором дегтярёва погонят cцaными тряпками, а футболисты БРИКС не будут считаться у нас легионерами. вот это было бы гы-гы!
Ответить
DMитрий
1762844761
Второй вариант полное фуфло. РПЛ не сможет платить достойное вознаграждение, чтобы большие клубы в этом были заинтересованы. Результат будет важнее. Первой пятерке как слона дробина на эти бонусы.
Ответить
zigbert
1762845116
Сейчас трудно даже определить пойдут ли на пользу все эти новшества. Наши клубы и сборная лишены возможности участвовать в официальных соревнованиях. Мало ли что может придумать Министр спорта. А у РФС даже нет своего мнения.
Ответить
Юбиляр
1762845580
Остановятся на втором - дыра в бюджете решит спор !
Ответить
vvv123
1762845689
Выгнать всех легов из Нашей Раши - вот мой вариант!
Ответить
BRO_football
1762845986
Второй вариант хорош. Сделать легионеров настолько дорогими, чтобы их было невыгодно использовать.
Ответить
Benifacto
1762848135
"предлагает Михаил Дегтярeв" ЭТО ТОТ КОТОРЫЙ ПО БЛАТУ БЫЛ ГУБЕРОМ ЧТОЛИ? тогда тут ни че не поможет пока такие министры, тут люди нужны кто действительно горит этим! а не проходимцы карьеристы которых двигают в верха! хотя че он сделал? а да ниче!!! тока позорился не умея связать двух слов! печально это(((( вот и тут он предлагает! а кто он такой? где его олимпийские медали и кубки по футболу? ГДЕ ЕГО СПОРТИВНЫЙ ВЕС? то то и оно..... З.Ы В 2012 году окончил Институт мировых цивилизаций и получил квалификацию юриста В 2017 году прошёл обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и получил квалификацию «специалист в области государственного и муниципального управления» В 2020 году защитил в РАНХиГС (в удалённом режиме) диссертацию по теме «Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте» МИНИСТР СПОРТА....а где спорт? тока допинг вижу...зарубежный опыт понимаешьььь
Ответить
boris63
1762855380
Лучше будет, восемь в заявке и четыре на поле. И доплачивать за доморощенных молодых игроков, вот вам и дополнительный доход и стимул выращивать своих воспитанников.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762861828
Все эти лимиты зло. Только развращают деньгами российских паспортистов. Гыгыгы
Ответить
