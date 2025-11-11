Раскрыты три варианта лимита на легионеров в РПЛ

Стали известны три формулы будущего лимита на легионеров в РПЛ.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

Дегтярев ранее заявил, что при новом лимите клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Первый вариант: лимит, который предлагает Михаил Дегтярeв – 10 легионеров в заявке и пять на поле. Второй – оставить нынешний лимит в 13 легионеров в заявке и восемь – на поле, но ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров ввести пошлины. Третий вариант – ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и семь на поле», – сообщил источник.