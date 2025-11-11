Раскрыты три варианта лимита на легионеров в РПЛ

Стали известны три формулы будущего лимита на легионеров в РПЛ.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Дегтярев ранее заявил, что при новом лимите клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
«Первый вариант: лимит, который предлагает Михаил Дегтярeв – 10 легионеров в заявке и пять на поле. Второй – оставить нынешний лимит в 13 легионеров в заявке и восемь – на поле, но ввести денежные поощрения за использование молодых россиян, а на использование легионеров ввести пошлины. Третий вариант – ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и семь на поле», – сообщил источник.
Источник: «Чемпионат»