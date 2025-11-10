Динамовец Макаров лишился месячной зарплаты: «Его подставили»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о проблемах Дениса Макарова в «Динамо».

– Макарова подставили. Он получил травму, после которой, как ему сказали, нужно восстанавливаться.

Пришел доктор команды, проверил Макарова и разрешил играть. Он пришел на тренировку к [тренеру по физподготовке] Луису Мартинесу, а тот сказал, что еще нужно ходить на костылях. Но медицинский штаб ведь разрешил ему играть.

Карпин сказал подождать, генеральный директор [Павел Пивоваров] сказал, что разберется с этой ситуацией.

В итоге Макаров приходит в офис, его кто-то там фотографирует, и после он получает штраф в размере месячной зарплаты за то, что не участвует в тренировке.

– Зачем он поехал в офис?

– Разбираться, что ему делать дальше. Тренер по физподготовке не пускает его на тренировку, что ему было делать?

– Что теперь?

– Незаконно штрафовать на месячную зарплату за такое. Конфликт возник на ровном месте.