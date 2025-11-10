Введите ваш ник на сайте
  • Динамовец Макаров лишился месячной зарплаты: «Его подставили»

Динамовец Макаров лишился месячной зарплаты: «Его подставили»

Вчера, 23:34
11

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о проблемах Дениса Макарова в «Динамо».

Макарова подставили. Он получил травму, после которой, как ему сказали, нужно восстанавливаться.

Пришел доктор команды, проверил Макарова и разрешил играть. Он пришел на тренировку к [тренеру по физподготовке] Луису Мартинесу, а тот сказал, что еще нужно ходить на костылях. Но медицинский штаб ведь разрешил ему играть.

Карпин сказал подождать, генеральный директор [Павел Пивоваров] сказал, что разберется с этой ситуацией.

В итоге Макаров приходит в офис, его кто-то там фотографирует, и после он получает штраф в размере месячной зарплаты за то, что не участвует в тренировке.

– Зачем он поехал в офис?

– Разбираться, что ему делать дальше. Тренер по физподготовке не пускает его на тренировку, что ему было делать?

– Что теперь?

– Незаконно штрафовать на месячную зарплату за такое. Конфликт возник на ровном месте.

  • Макаров в этом сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • Вингер не играет с 17 сентября.
  • Сообщалось, что у него ушиб колена и растяжение связок.

Гурцкая раскрыл, кто зимой усилит атаку «Спартака» 9
Гурцкая разнес Станковича: «Инфантильный нарцисс, которого нужно отгородить от внешнего мира» 6
Гурцкая назвал идеального тренера для текущего состава «Спартака» 11
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис Гурцкая Тимур
Snek
1762808399
Динамо в этом году за Спартак веселит народ что ли?
Ответить
Боцман59rus
1762809198
_ я не понял, он в офис на костылях пришёл, или нет? ...уточните
Ответить
neim
1762821679
Если это правда, то картина маслом, что называется "приехали", которая как раз и характеризует нынешнее Динамо. Что там произошло за последние пол года не знаю, но по всей видимости, руководство клуба нуждается в срочной кастрации, ибо все равно импотенты !
Ответить
subbotaspartak
1762832429
На тренировки надо ходить, мать их етить... Мало ли у нас на футбольных полях Играют как на костылях.
Ответить
TIMOTHY
1762840253
Бараны
Ответить
vvv123
1762846141
Полный бардак, отсюда и результат!
Ответить
