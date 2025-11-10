Введите ваш ник на сайте
Григорян: «Станкович исчерпал себя в «Спартаке»

Вчера, 13:28
8

Российский тренер Александр Григорян высказался о конфликте главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после гостевого матча с «Ахматом» (2:1).

После матча серб был недоволен вопросами репортера «Матч ТВ» Адама Ахмадова и обвинил его в провокации.

«У бывшего большого игрока не может не быть мании величия в какой‑то мере. Станкович может ее гасить, но сейчас она выбралась на поверхность. Когда такое случается, это выглядит некрасиво.

В другие моменты Станкович контролирует себя и просто играет роль. Это необходимо для тренера. Всем тренерам приходится играть роли, потому что нужно скрывать некоторые эмоции. Например, тебе бывает очень скверно, но ты не должен этого показывать.

Тем не менее, я считаю, что Станкович исчерпал себя в «Спартаке», и это показывают нынешние события. Его состояние истерики слишком затянулось», – сказал Григорян.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 25 очками после первого круга.
  • Станкович возглавляет команду с июня 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Григорян Александр Станкович Деян
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1762771501
...Григоряну бы в сериалах о маньяках сниматься в ролях маньяков, а он нам тут порожняк по ушам гоняет...
Ответить
andr45
1762774432
ГРИГОРЯН И ЕГО СЛАВНЫЙ ПУТЬ ФК «Нижний Новгород» - 18 месяцев ФК «Химки» - 6 месяцев СКА Энергия» - 14 месяцев ФК «Машук КМВ» — 4 месяца ФК «Тосно» — 3 месяца ФК «Урарту» — 15 месяцев ФК «Алашкерт» — 2 месяца ФК «Кубань» - 2 месяца ФК «Анжи» - 7 месяцев ФК «Тамбов» - 6 месяцев Медиалига «СиндЕкат» — 4 месяца Григорян в ходе своих рассуждений на Матч ТВ пришел к выводу, что России Валерий Карпин – гений. 11.10.25 БОМБАРДИР «Я неоднократно говорил, Семак — это Иисус Христос российского футбола.» «А можно для истории? Хочется в нее попасть. Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно» БЕЗ МОИХ КОММЕНТАРИЕВ))
Ответить
sochi-2013
1762778253
Перестаньте травить мужика, дайте ему спокойно работать! "Российский тренер Александр Григорян", ты кто такой? Чего добился, чтобы здесь рассуждать? Ты бы (если когда-нибудь дорастешь до уровня Станковича и Спартака) под таким давлением верещал, как Акинфеев, после стыка с Веллитоном!
Ответить
FROLL007
1762784666
Он ничего и не черпал. Как был днищем тренерским, таким и остался. Гыгыгы
Ответить
zigbert
1762788267
Прежде чем критиковать тренера надо хотя бы добиться хоть каких то положительных результатов в футболе.
Ответить
