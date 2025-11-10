Григорян: «Станкович исчерпал себя в «Спартаке»

Российский тренер Александр Григорян высказался о конфликте главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после гостевого матча с «Ахматом» (2:1).

После матча серб был недоволен вопросами репортера «Матч ТВ» Адама Ахмадова и обвинил его в провокации.

«У бывшего большого игрока не может не быть мании величия в какой‑то мере. Станкович может ее гасить, но сейчас она выбралась на поверхность. Когда такое случается, это выглядит некрасиво.

В другие моменты Станкович контролирует себя и просто играет роль. Это необходимо для тренера. Всем тренерам приходится играть роли, потому что нужно скрывать некоторые эмоции. Например, тебе бывает очень скверно, но ты не должен этого показывать.

Тем не менее, я считаю, что Станкович исчерпал себя в «Спартаке», и это показывают нынешние события. Его состояние истерики слишком затянулось», – сказал Григорян.