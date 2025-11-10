Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грозненский журналист высказался о стычке со Станковичем

10 ноября 2025, 00:25
10

Адам Ахмадов, журналист «Матч ТВ», высказался о возникшем конфликте с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Было неприятно и неожиданно. Я задал первый стандартный вопрос по игре, ничего не выдумывал. Потому что я видел, что Деян находился в напряжении в конце матча. Может быть, это не следовало спрашивать. Но тем не менее я решил спросить, что он сказал судье. Я сам слышал, что он сказал, но хотелось, чтобы Деян объяснил это своими словами, что ему конкретно не понравилось. Он сказал, что он обратился к Богосавацу, а мне все показалось.

Я поблагодарил его и пожелал удачи. После этого он начинает в моем лице оскорблять журналистов, говорить, что мы желтая пресса, не говорим о тактике и футболе. Я говорю: «Вы от меня что хотите?» Честно, не совсем понял, все было на эмоциях. Я попросил его успокоиться, а он продолжал говорить. Все закончилось на том, что я пожелал ему удачи, все получилось сумбурно.

Другое дело, что мы говорили на разных языках. Если бы мы оба говорили на русском, было бы проще. Я никогда не был причастен к конфликтам, где нужен переводчик. Тут же ко мне подошел человек из «Спартака» и принес извинения. Минут через десять подошли еще двое людей из клуба и тоже извинились от лица клуба. Я извинения принял.

Максимально неприятная ситуация, особенно для меня. Все эти годы я старался не провоцировать ни тренеров, ни футболистов. Боялся, что если в мой адрес кто‑то что‑то скажет, то я не сдержусь. Старался всегда чувствовать накал, и если вижу, что собеседник закипает, то отпускаю его. Зачем это надо? Кто‑то от этого кайфует, но у меня другие ценности. Не хочу, чтобы на меня кричали в ситуации, когда нет возможности у оппонента должным образом ответить», – сказал Ахмадов.

  • После прошлого матча с «Локомотивом» Станкович говорил, что устал и хочет домой.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Следующий соперник – ЦСКА.

Еще по теме:
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Ахмат Станкович Деян
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Владуха
1762725543
Правокатор на дотациях
Ответить
Вжыхъ
1762726232
Ну, дык и что помешало втащить в итоге? Спровоцировал, получил результат, и... Какие-то странные "журналисты" нынче...
Ответить
МАТЧ ТВ - гав..но
1762726648
ГАВНО СРАЧ ТВ ... Спартаку нужно было свои матчи запретить показывать и комментировать срач тв... у них бы трафик просел в половину...уроды...
Ответить
IVANRUS777
1762743555
Чмошник срачтвшный. Если бы да кабы, то по другому бы было. Мамкин горец. Все вы только можете толпой ходить свою правоту доказывать, а когда тебе человек в лицо сказал по делу, что ты провокатор грёбаный, который не умеет задавать нормальных вопросов и в футболе ты не не разбираешься, то слился сразу, как щенок. Журналист уровня жёлтой газетёнки, как и все на срачтв.
Ответить
BarStep
1762750342
Хамло, оно и в Сербии (к сожалению) хамло…
Ответить
SLADE2019
1762760204
Адам, лишний раз не оправдывайся. Вел ты себя адекватно. Недаром, представители клуба за этого психопата (по другому называть его отныне не желаю) извинились. Адекватным болельщикам очень жаль за такого .... Его присутствие в команде в качестве главного тренера несет в себе репутационные потери для моего любимого клуба.
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
4
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
26
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
26
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+