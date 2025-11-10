Черчесов: «Тренеры «Спартака» как с цепи сорвались, каждый свисток орут, так нельзя»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал перепалку с коллегой из «Спартака» Ненадом Сакичем.

– После финального свистка у вас была перепалка с тренером «Спартака» Сакичем. Что там было?

– Успокойтесь, так нельзя. Каждый свисток орут, даже самого спокойного тренера вывели из себя. Я про себя. Как с цепи сорвались. Их с победой, но как‑то даже недостойно «Спартака» [поведение], я бы сказал.