Черчесов: «Тренеры «Спартака» как с цепи сорвались, каждый свисток орут, так нельзя»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал перепалку с коллегой из «Спартака» Ненадом Сакичем.
– После финального свистка у вас была перепалка с тренером «Спартака» Сакичем. Что там было?
– Успокойтесь, так нельзя. Каждый свисток орут, даже самого спокойного тренера вывели из себя. Я про себя. Как с цепи сорвались. Их с победой, но как‑то даже недостойно «Спартака» [поведение], я бы сказал.
- У «Ахмата» 7 матчей подряд без побед.
- «Ахмат» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 15 туров.
- Следующий матч команда проведет против «Рубина».
Источник: «Матч ТВ»