Погребняк назвал основную проблему, которую нужно решить «Зениту»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал ничью команды с «Крыльями Советов».

Петербуржцы сыграли в Самаре вничью со счетом 1:1. Команда занимает третье место в РПЛ после 15 туров.

«Газон в Самаре был не лучшего качества, но это не определяющий момент. Плохо, что «Зенит» ничего не создал в атаке. Это первая проблема, которую тренерский штаб должен решить. Тяжело играть без нападающих.

По итогам первого круга «Зенит» мог быть лидером, но этого не случилось. Могло быть лучше. Перед кубковой встречей с «Динамо» казалось, что у клуба появилась стабильность. Понятно, что в Кубке была ротация, но в матче с «Акроном» были видны проблемы с атакой», – сказал Погребняк.