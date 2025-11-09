Введите ваш ник на сайте
Семак пожаловался на поле в Самаре

9 ноября, 16:58
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал поле в Самаре.

– До игры вы тактично отзывались о поле. Если можно, расскажите, как конкретно его качество сказалось на игре в целом и для «Зенита» в частности?

– Сегодня мы увидели весенний футбол. То, что бывает по весне, когда поля в таком состоянии. Сегодня именно такая игра. Когда мы приезжали до этого в весенней части, примерно такое же было поле. Травы на нем практически нет.

Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но если вы выйдете на газон, травы там практически нет. Это земля, на которой играли. И в этом отношении, конечно, говорить о каких-то комбинациях, показывать потоньше футбол, наверное, нет возможности. Всe сводилось как раз к борьбе, к длинным передачам, к подборам. Тот футбол, который мы с вами и увидели.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Семак Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
темирхан
1762698743
бегать игрокам надо по полю и разящие атаки делать, а у тебя игроки мяч перекатывают по полю слева на право и обратно! МЫСЛИ на поле нет! а мысль ставит ТРЕНЕР! Серега! ты видел какие атаки делают в ЛЧ? так что на поле не надо валить!
Ответить
Интерес
1762702067
А если вам ещё вернуть кирзовые бутсы, мяч со шнуровкой и соответствующее вознаграждение, то станет понятно, что вы и не футболисты вовсе.
Ответить
erybov1965
1762705461
Вот теперь поле,оказывается не что не чуждо,когда очень надо.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1762706715
СЕМАК это причина команды....поле для всех было одинакого...разница в игроках что дороже всех и СЕРЁЖА не может командлвать и мотивировать....нет атак нет идей....нет быстрой игры в однно касание...как продлил СЕРЁЖА контракт он ложил прибор на всё......
Ответить
boris63
1762743542
Поле одинаковое для двух команд.
Ответить
