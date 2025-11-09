Семак пожаловался на поле в Самаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал поле в Самаре.

В 15-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Забили Фернандо Костанца и Максим Глушенков.

«Зенит» остался на 3-м месте РПЛ.

– До игры вы тактично отзывались о поле. Если можно, расскажите, как конкретно его качество сказалось на игре в целом и для «Зенита» в частности?

– Сегодня мы увидели весенний футбол. То, что бывает по весне, когда поля в таком состоянии. Сегодня именно такая игра. Когда мы приезжали до этого в весенней части, примерно такое же было поле. Травы на нем практически нет.

Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но если вы выйдете на газон, травы там практически нет. Это земля, на которой играли. И в этом отношении, конечно, говорить о каких-то комбинациях, показывать потоньше футбол, наверное, нет возможности. Всe сводилось как раз к борьбе, к длинным передачам, к подборам. Тот футбол, который мы с вами и увидели.