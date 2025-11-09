Стали известны стартовые составы на матч 15 тура чемпионата России в котором сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Евгеньев, Лепский, Чернов, Рассказов, Бабкин, Костанца, Олейников, Ахметов, Марин.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

