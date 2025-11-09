Введите ваш ник на сайте
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 9 ноября

9 ноября, 11:50
5

Стали известны стартовые составы на матч 15 тура чемпионата России в котором сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Евгеньев, Лепский, Чернов, Рассказов, Бабкин, Костанца, Олейников, Ахметов, Марин.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Дубина
1762679526
Одни цыгане!! ЗПРФ...
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1762679963
ФКГазпромФламенго собрал сборную Бразилии, может Семаку с Тимащуком заменить папу Карло? В старте в поле один бесчемоданный россиянин ))
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1762680135
На футбольных полях России играть должны прежде всего бесчемоданные россияне, а не чемоданные капризные миллионеры леги.
Ответить
vsolon
1762682834
PGHA ЗПРФ
Ответить
Номэд
1762683332
Две русские фамилии. Позор риопедожанейре. Даже позорное рыло здесь не отвизжалось от стыда за вшивых. зпрф!
Ответить
  • Читайте нас: 