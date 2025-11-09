«Крыльям Советов» и «Акрону» придется покинуть Самару

Клубам, проводящим домашние матчи на самарской «Солидарность Арене», остаток года, скорее всего, придется провести в других городах.
Из-за неудовлетворительного состояния газона в Самаре «Крылья» остаток года проведут на «Арене-Химки», а «Акрон» – в Саранске на «Мордовия Арене».
- В 13:00 мск в Самаре начнется матч 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит».
- Эту игру переносить на другую арену на стали.
- Причиной испорченного газона стал спортивный форум.
Источник: телеграм-канал «Топи за «Крылья»!»