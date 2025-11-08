Тюкавин описал ситуацию в «Динамо» одним прилагательным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).
– Что не получилось сегодня?
– Не получилось победить. Ситуация, можно сказать, ужасная. Полностью провалили матч, ничего не создали. «Акрон» ничего не сделал в первом тайме. Ошиблись и все. В первом тайме особенно сыграли очень пассивно в атаке.
– Это худшая игра сезона?
– Не знаю, вам решать.
– Понимаешь, в чем причина нестабильности команды?
– Не понимаю. Мы не должны после такой победы в Санкт-Петербурге дома при своих болельщиках с «Акроном» так играть.
– Пишут, что «Динамо» идет по графику вылета в ФНЛ.
– Пусть пишут.
– Очков мало.
– Мало, но что делать, их же сейчас не взять из ниоткуда.
– Как менять ситуацию?
– Исправлять самим. После сборной. Сейчас будет пауза, ребята, которые не поедут в сборную будут тренироваться, покопаются в себе, я не знаю.
- «Динамо» занимает 10-е место.
- Следующий соперник – «Динамо Мх».
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.