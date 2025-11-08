Тюкавин описал ситуацию в «Динамо» одним прилагательным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после матча 15-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

– Что не получилось сегодня?

– Не получилось победить. Ситуация, можно сказать, ужасная. Полностью провалили матч, ничего не создали. «Акрон» ничего не сделал в первом тайме. Ошиблись и все. В первом тайме особенно сыграли очень пассивно в атаке.

– Это худшая игра сезона?

– Не знаю, вам решать.

– Понимаешь, в чем причина нестабильности команды?

– Не понимаю. Мы не должны после такой победы в Санкт-Петербурге дома при своих болельщиках с «Акроном» так играть.

– Пишут, что «Динамо» идет по графику вылета в ФНЛ.

– Пусть пишут.

– Очков мало.

– Мало, но что делать, их же сейчас не взять из ниоткуда.

– Как менять ситуацию?

– Исправлять самим. После сборной. Сейчас будет пауза, ребята, которые не поедут в сборную будут тренироваться, покопаются в себе, я не знаю.