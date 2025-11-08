Мостовой посмеялся над работой Черданцева и Дурасова на матче «Динамо»: «Тренера «Спартака» разорвали бы»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

«Смеялся с двух комментаторов этой встречи [Георгия Черданцева и Сергея Дурасова]. «Динамо» проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы «Спартак» проигрывал – разорвали бы тренера. А тут все нормально, команда проигрывает «Акрону», который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально [смеется].

Болельщики «Динамо» вряд ли довольны? Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы. Как можно три дня назад обыгрывать «Зенит» и проиграть сейчас «Акрону» дома? Что происходит? Это вопросы к тренерскому штабу. «Динамо» сегодня многих удивило», – сказал Мостовой.