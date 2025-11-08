Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой посмеялся над работой Черданцева и Дурасова на матче «Динамо»: «Тренера «Спартака» разорвали бы»

Мостовой посмеялся над работой Черданцева и Дурасова на матче «Динамо»: «Тренера «Спартака» разорвали бы»

8 ноября, 17:46
9

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

«Смеялся с двух комментаторов этой встречи [Георгия Черданцева и Сергея Дурасова]. «Динамо» проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы «Спартак» проигрывал – разорвали бы тренера. А тут все нормально, команда проигрывает «Акрону», который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально [смеется].

Болельщики «Динамо» вряд ли довольны? Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы. Как можно три дня назад обыгрывать «Зенит» и проиграть сейчас «Акрону» дома? Что происходит? Это вопросы к тренерскому штабу. «Динамо» сегодня многих удивило», – сказал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Мостовой Александр Черданцев Георгий
Plyash
1762615354
Мостовой прав полностью . Над работой Чердака не смеяться надо , а плакать . Ему в палате №7 место , а он на СрачТВ своим "авторитетом" любого партнёра по репортажу к своему знаменателю приведёт . В данном случае это Дурасов . Жаль ребятишек .
Интерес
1762615829
И что не так?
...уефан
1762616212
...думаю, не так долго осталось ждать, когда пара комментаторов, возглавляемая Черданцевым, второй - предположительно Журавель, будут прощаться со зрителями в финале репортажа, словами -"Сами вы дураки, бе-бе!"...
ScarlettOgusania
1762617574
Чердаку перед игрой задали вопрос: "сколько голов забьёт Акрон?" Чердак ответил: "ноль!")) по его прогнозам можно делать ставки наоборот и "поднять" хорошие деньги...
Иван Петров 1986
1762619130
Это же срач-тв - чего от них ждать.
Фердя
1762622678
Черданцев … из подающего надежды спортивного журналиста, превратился в человека дышащего газом и от этого ставшим крикливым и не умеющим дышать воздухом свободы! Если короче, то превратился в истеричку!
andr45
1762623592
Мостовой никак не может понять, что клеветать, издеваться, травить любым способом велено только спартаковских тренеров)
alefreddy
1762627570
покуражился над ними
k611
1762629810
Он же тренер сборной. Ничего плохого говорить нельзя
