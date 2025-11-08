Карпин оценил шансы «Динамо» на вылет из РПЛ

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что команда не вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

Сегодня бело-голубые проиграли дома «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре РПЛ.

– Ожидали закрытую игру от «Акрона»?

– Мы заставили их играть на своей половине поля. Но скоростей не было, поэтому разводили руками.

– «Динамо» выдало худший старт за 19 лет. Сейчас «Динамо» идет по графику вылетавшей в ФНЛ команды. Гарантируете, что «Динамо» не вылетит?

– 100% это «Динамо» не вылетит. Сто процентов! Эта команда с этими футболистами 200% не вылетит.

– Было впечатление что команда «сливает» тренера. Они ходят пешком. Забегали, когда 1:2 стало. Что с психологией?

– Не думаю, что проблема в ногах. Два, два дня назад был поздний матч, но мы на это не сваливаем, поскольку никто 90 минут в том матче не сыграл. Дело в головах. Видимо, кто‑то думает, что пешком может кого‑то обыграть. К сожалению.