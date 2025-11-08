Введите ваш ник на сайте
Карпин оценил шансы «Динамо» на вылет из РПЛ

8 ноября, 17:38
9

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что команда не вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

Сегодня бело-голубые проиграли дома «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре РПЛ.

– Ожидали закрытую игру от «Акрона»?

– Мы заставили их играть на своей половине поля. Но скоростей не было, поэтому разводили руками.

– «Динамо» выдало худший старт за 19 лет. Сейчас «Динамо» идет по графику вылетавшей в ФНЛ команды. Гарантируете, что «Динамо» не вылетит?

– 100% это «Динамо» не вылетит. Сто процентов! Эта команда с этими футболистами 200% не вылетит.

– Было впечатление что команда «сливает» тренера. Они ходят пешком. Забегали, когда 1:2 стало. Что с психологией?

– Не думаю, что проблема в ногах. Два, два дня назад был поздний матч, но мы на это не сваливаем, поскольку никто 90 минут в том матче не сыграл. Дело в головах. Видимо, кто‑то думает, что пешком может кого‑то обыграть. К сожалению.

Пономарев объяснил, почему Карпин несовместим с «Динамо» 8
В «Динамо» назвали причины домашнего поражения от «Акрона» 2
Игрок «Акрона» унизил «Динамо» после победы над ним 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Карпин Валерий
Mirak92
1762615778
Клоун
Plyash
1762617015
Валера , ты себя не переоцениваешь ? Смотри , сольют тебя ребята , как тряпку грязную , даже не поперхнутся ... Не таких "грандов" сливали .
АЛЕКС 58
1762617043
Пуделю фиолетово на результат,главное две зряплаты капают в карман. 5 дочерей и жена путишественница требуют много денег
выхухоль
1762617257
говорит правильно, но нахрен такой тренер, который в голову к игрокам залезть не может. пустышка
Вжыхъ
1762620332
Вылететь будет трудно, да...
Foxitkuban
1762620396
"Мы заставили". Кого ты заставить можешь, фантик.
BRO_football
1762628980
Не вылетит. Сочи и Пари НН вылетят. А Динамо даже если в стыке попадёт, то не проиграет.
k611
1762631416
При Кобелеве Динамо в ФНЛ вылетало, но он не был тренером сборной России. А если это сейчас Карпин повторит, это будет из ряда вон...
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
1
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
39
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
36
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
