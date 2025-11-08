Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в матче с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин перед матчем 15-го тура РПЛ против «Акрона» в эфире «Матч Премьер» высказался об отсутствии у соперника Артема Дзюбы.

– Какой «Акрон» опаснее: с Дзюбой или без него?

– Думаю, что и тот и тот опасен. Дело не только в Дзюбе, не только в нападающем, который будет играть. Дело прежде всего в команде.

С Дзюбой чуть по-другому может играть команда. Беншимол больше за спину бежит. Глобально от одного игрока команда не зависит.