Тренер «Спартака» мог стать президентом России

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров порассуждал на тему народной любви к «Спартаку».

«Возможно, я утрирую, но половину «Спартака» придумали/додумали журналист Александр Львов и пресс-атташе Леонид Трахтенберг.

Изо дня в день они долбили в газете про народность и дух, и главный редактор их не одeргивал.

Уму непостижимо, как Олег Романцев удержался от участия в президентских выборах 1996 года, к чему его всячески склонял Трахтенберг. Страна могла пойти по пути Олега Ивановича, нимб светился над ним, ослепляя Ельцина с Зюгановым. Полагаю, Леонид Фeдорович в роли главы штаба вполне справился бы и не упустил своего.

Но вы же знаете Романцева – он из народа, упрямый. И 24 часа в сутки думал о футболе. Вместо того, чтобы заняться предвыборной кампанией, Романцев поехал на Евро в Англию и забыл выдать однокомнатную квартиру Андрею Мовсесьяну.

Истинно говорю вам – пока маркетологи вымучивают кейс-другой и запускают бот с конкурсами, Львов и Трахтенберг остаются лучшими и непревзойдeнными в продвижении бренда «Спартака». Народ, дух, борщ, стеночки, кружева и забегания.

Это они придумали и разнесли. Так что клуб просто обязан назначить им персональную пенсию», – написал Бодров.