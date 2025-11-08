Введите ваш ник на сайте
Тренер «Спартака» мог стать президентом России

8 ноября, 09:29
6

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров порассуждал на тему народной любви к «Спартаку».

«Возможно, я утрирую, но половину «Спартака» придумали/додумали журналист Александр Львов и пресс-атташе Леонид Трахтенберг.

Изо дня в день они долбили в газете про народность и дух, и главный редактор их не одeргивал.

Уму непостижимо, как Олег Романцев удержался от участия в президентских выборах 1996 года, к чему его всячески склонял Трахтенберг. Страна могла пойти по пути Олега Ивановича, нимб светился над ним, ослепляя Ельцина с Зюгановым. Полагаю, Леонид Фeдорович в роли главы штаба вполне справился бы и не упустил своего.

Но вы же знаете Романцева – он из народа, упрямый. И 24 часа в сутки думал о футболе. Вместо того, чтобы заняться предвыборной кампанией, Романцев поехал на Евро в Англию и забыл выдать однокомнатную квартиру Андрею Мовсесьяну.

Истинно говорю вам – пока маркетологи вымучивают кейс-другой и запускают бот с конкурсами, Львов и Трахтенберг остаются лучшими и непревзойдeнными в продвижении бренда «Спартака». Народ, дух, борщ, стеночки, кружева и забегания.

Это они придумали и разнесли. Так что клуб просто обязан назначить им персональную пенсию», – написал Бодров.

  • Романцев не тренирует с 2005 года.
  • Тренер 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
  • В 1994-1996 и 1998-2002 годах Романцев тренировал сборную России.

Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Странник 09
1762584426
Если бы романцев стал президентом РФ, страна получила б статус 51 штата США с ежегодной сменой администрации управления штатом, как в Спартаке футбольном получили ежегодную смену тренера
Ответить
рылы
1762584568
смотрю, этот бодров продуктивно употребил палёную косорыловку в пятницу.
Ответить
NewLife
1762586871
"Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров порассуждал на тему народной любви к «Спартаку»" Не удивлен, что РБ Спорт выдумывает такую галиматью, но не понимаю, зачем Бомбардиру печатать психически больного человека.
Ответить
Fju-2
1762589392
Слоганы выборов 1996 года: - Голосуй или проиграешь! - Вместо Борьки пьяного выберем Зюганова! - Ну он хороший! Как я могу его не выбрать?
Ответить
brаtskij
1762590452
Баба с возу, кобыле легче. Так у нас говорят.
Ответить
