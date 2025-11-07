Реакция Мостового на слова Станковича об уходе из «Спартака»

Александр Мостовой прокомментировал эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.
«В принципе похоже на то, что он уходит. Может, договорились уже они с клубом. Сказали, что нашли замену, и попросили разойтись по-хорошему. Заплатят деньги ему, и уйдет.
Что такого? Из «Спартака» еще никто недовольным не уезжал. Первый раз у нас, что ли? За последние 20 лет в «Спартаке» 18 главных тренеров поменялось», – отметил Мостовой.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
- Команда отстала от лидера чемпионата на 10 очков.
- У Станковича контракт до 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»