Реакция Мостового на слова Станковича об уходе из «Спартака»

Александр Мостовой прокомментировал эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«В принципе похоже на то, что он уходит. Может, договорились уже они с клубом. Сказали, что нашли замену, и попросили разойтись по-хорошему. Заплатят деньги ему, и уйдет.

Что такого? Из «Спартака» еще никто недовольным не уезжал. Первый раз у нас, что ли? За последние 20 лет в «Спартаке» 18 главных тренеров поменялось», – отметил Мостовой.