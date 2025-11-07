Введите ваш ник на сайте
Губерниев призвал Станковича повторить поступок Ельцина

7 ноября, 13:51
20

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Деяна Станковича покинуть «Спартак».

Красно-белые вчера победили «Локомотив» (3:1) в Кубке. После игры сербский специалист заявил, что устал и хочет к семье.

– Что думаете о результате матча «Спартака» и «Локомотива»?

– Ничего. В Кубке два матча, если «Спартак» пройдет дальше, тогда и поговорим. Одна победа и одно поражение в Кубке ничего не говорят ни о «Спартаке», ни о «Локомотиве». Это не тенденция, это разовая акция и у тех, и у других.

– После игры Деян Станкович сказал, что он устал и хочет домой к семье.

– Может быть, ему тогда поступить, как Борис Ельцин в свое время, и передать бразды правления другому? Я с ним разговаривал, он произвел нормальное впечатление. Но если ты устал, значит не работай, подай в отставку. Что значит не задавать вопросов? Есть регламент, ты руководишь самой популярной командой страны. Меня это расстраивает и бесит. Устал – уйди, скажи: я не могу тренировать «Спартак». Верни деньги. Но нет. Сейчас они все будут бороться за компенсации. Знаем мы этих жуков!

Губерниев сообщил Станковичу, с кого он должен брать пример в своем поведении 10
Королевский «Металлист» отреагировал на предложение назначить Станковича 8
Губерниев прокомментировал кризис «Динамо» при Карпине 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
bset
1762513074
Я знаю еще одного, кому стоит поступить, как Ельцину
Ответить
Боцман59rus
1762513786
_ вся команда МатчТВ должна последовать примеру Борьки- алкаша и ты в первую очередь
Ответить
Иван Петров 1986
1762513787
А может тебе? Надоел ты всем уже губошлеп.
Ответить
Инсаров
1762515577
5 октября 2024 г. Станкович: "Я люблю давление, работать под давлением".
Ответить
Cleaner
1762515631
Ельцин к своему уходу карманы уже под завязку набил и всех родственников к кормушке пристроил. А Станкович своей работой свою семью кормит, зачем ему уходить?
Ответить
партизан84
1762517182
сам вставай на лыжи и отвали от футбола, достал
Ответить
slavа0508
1762517579
Наивный . верни деньги и уйди ...как раз не уйдёт будет ждать пока уволят с неустойкой в пару лямов евро или сколько там прописано не знаю ...
Ответить
sochi-2013
1762517840
Димон, ты конечно не Маяковский, но можешь поступить как он.
Ответить
Mirak92
1762517859
Я столько гнилых, завистливых, несущих ахинею уродов, как у нас в стране, нигде не видел Губа, Бубен, Мост, вся компашка Матчтв. И этот список может продолжаться вплоть до стирания кнопок на клавиатуре
Ответить
sochi-2013
1762518036
С какой стати он должен уходить? Раскатал губу!
Ответить
