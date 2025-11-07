Губерниев призвал Станковича повторить поступок Ельцина

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Деяна Станковича покинуть «Спартак».

Красно-белые вчера победили «Локомотив» (3:1) в Кубке. После игры сербский специалист заявил, что устал и хочет к семье.

– Что думаете о результате матча «Спартака» и «Локомотива»?

– Ничего. В Кубке два матча, если «Спартак» пройдет дальше, тогда и поговорим. Одна победа и одно поражение в Кубке ничего не говорят ни о «Спартаке», ни о «Локомотиве». Это не тенденция, это разовая акция и у тех, и у других.

– После игры Деян Станкович сказал, что он устал и хочет домой к семье.

– Может быть, ему тогда поступить, как Борис Ельцин в свое время, и передать бразды правления другому? Я с ним разговаривал, он произвел нормальное впечатление. Но если ты устал, значит не работай, подай в отставку. Что значит не задавать вопросов? Есть регламент, ты руководишь самой популярной командой страны. Меня это расстраивает и бесит. Устал – уйди, скажи: я не могу тренировать «Спартак». Верни деньги. Но нет. Сейчас они все будут бороться за компенсации. Знаем мы этих жуков!