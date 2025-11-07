Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федорищев высказался о состоянии поля в Самаре перед матчем «Крыльев» с «Зенитом»

Федорищев высказался о состоянии поля в Самаре перед матчем «Крыльев» с «Зенитом»

7 ноября, 13:15
7

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Сообщалось, что из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре, матч «Крылья Советов» – «Зенит могут перенести в Санкт-Петербург.

«В любом виде спорта, как и в футболе, есть регламентированные, официальные процедуры. Мне докладывали, что комиссия будет проводиться сегодня. Будем ждать результатов.

Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее? Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны», – сказал Федорищев.

  • Игра запланирована на 9 ноября и должна начаться в 13:00 мск.
  • «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с 13 очками после 14 туров. «Зенит» идет 3-м с 29 баллами.

Еще по теме:
Быстров – о ничьей «Крыльев» и «Зенита»: «Семак капитулировал на 61-й минуте» 2
Орлов объяснил, за счет чего «Крылья» отобрали очки у «Зенита» 26
Орлов – о Соболеве: «Тренеры «Зенита» все еще ждут, что он выйдет и спасет» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762511219
Когда праздник "спорта" предложили провести "где-то", ты первый прибежал в Кремль и прокричал "иа-иа". Судя по тому, что Путин не стал встречаться с ним, при посещении этого праздника в Самаре,дни его сочтены.А что там Песков произнёс о причинах-это неважно.Чтобы президент посетил регион и не уделил главе его хоть пару минут-так не бывает.
Ответить
ilich55
1762511514
Этож что же сделали со стадионом ЧМ-2018, что через 7 лет на нём невозможно проводить футбольные матчи!?
Ответить
Garrincha58
1762518341
Странный глава региона хочет всем угодить и форум провести и футбол тоже, но так не бывает на двух стульях не усидишь
Ответить
Спартач80
1762530227
Забуревшая малолетка...
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
35
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
35
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 