Федорищев высказался о состоянии поля в Самаре перед матчем «Крыльев» с «Зенитом»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о состоянии поля на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Сообщалось, что из-за плохого состояния газона на стадионе в Самаре, матч «Крылья Советов» – «Зенит могут перенести в Санкт-Петербург.

«В любом виде спорта, как и в футболе, есть регламентированные, официальные процедуры. Мне докладывали, что комиссия будет проводиться сегодня. Будем ждать результатов.

Можно ли было предвидеть ситуацию с полем заранее? Есть спортивное руководство и РПЛ, которое определяет, где проходит соревнование, где проходит конкретный матч. Никаких гипотез строить не хочу. Официальная позиция федерации важнее, чем мнение со стороны», – сказал Федорищев.