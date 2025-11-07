Бразильский экс-форвард «Спартака» призвал к изменениям в команде

Бывший нападающий «Спартака» Маркао считает, что красно-белые занимают в РПЛ слишком низкое место для себя.
«Спартак» занимает слишком низкое для себя место, и нужно что-то менять. На самом деле не всегда главным виновником является тренер, но правда в том, что для руководства проще уволить главного тренера, чем возиться с командой и искать какие-то другие причины», – сказал Маркао.
- «Спартак» с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович.
- В этом сезоне команда занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 14 туров.
- Маркао играл за «Спартак» в 2000–2001 годах.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»