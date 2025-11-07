Бразильский экс-форвард «Спартака» призвал к изменениям в команде

Бывший нападающий «Спартака» Маркао считает, что красно-белые занимают в РПЛ слишком низкое место для себя.

«Спартак» занимает слишком низкое для себя место, и нужно что-то менять. На самом деле не всегда главным виновником является тренер, но правда в том, что для руководства проще уволить главного тренера, чем возиться с командой и искать какие-то другие причины», – сказал Маркао.