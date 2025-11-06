Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Локомотив». Игра состоится 6 ноября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

«Локомотив»: Веселов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Рамирес, Баринов, Тимофеев, Пруцев, Батраков, Бакаев, Комличенко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

