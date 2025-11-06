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Аршавин определил фаворитов чемпионской гонки РПЛ

6 ноября 2025, 13:23
3

Андрей Аршавин порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.

– «Зенит» хорошо играет. Удалось Семаку стабилизировать команду, нащупать тот футбол, который он хочет видеть?

– Думаю, это покажут оставшиеся четыре игры [до зимней паузы]. «Зенит» выправил турнирное положение, наверное, удалось найти тот пазл, который может давать оптимальный результат без чистого нападающего. Но это те реалии состава, которые есть у «Зенита».

– Команда остается явным фаворитом в чемпионской гонке?

– «Зенит» – один из участников гонки, потому что не находится на первом месте.

– Хватит ли «Локомотиву» и ЦСКА ресурсов, чтобы претендовать на титул?

Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство.

Топ-6 РПЛ после 14 туров выглядит так:

  1. «Краснодар» (32 очка)
  2. ЦСКА (30)
  3. «Зенит» (29)
  4. «Балтика» (27)
  5. «Локомотив» (27)
  6. «Спартак» (22)

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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NewLife
1762425149
Шава умнее других тв экспердов, это заметно. Что то с пазлом напутали, не понимая значения этого слова. Полагаю, это малограмотный Бомбардир так записал его слова.
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boris63
1762428601
Если в зимний перерыв Армейцы не купят забивного нападающего, то можно смело вычеркивать ЦСКА из чемпионской гонки.
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