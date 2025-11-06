Аршавин определил фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Андрей Аршавин порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.
– «Зенит» хорошо играет. Удалось Семаку стабилизировать команду, нащупать тот футбол, который он хочет видеть?
– Думаю, это покажут оставшиеся четыре игры [до зимней паузы]. «Зенит» выправил турнирное положение, наверное, удалось найти тот пазл, который может давать оптимальный результат без чистого нападающего. Но это те реалии состава, которые есть у «Зенита».
– Команда остается явным фаворитом в чемпионской гонке?
– «Зенит» – один из участников гонки, потому что не находится на первом месте.
– Хватит ли «Локомотиву» и ЦСКА ресурсов, чтобы претендовать на титул?
– Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство.
Топ-6 РПЛ после 14 туров выглядит так:
- «Краснодар» (32 очка)
- ЦСКА (30)
- «Зенит» (29)
- «Балтика» (27)
- «Локомотив» (27)
- «Спартак» (22)