Аршавин определил фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Андрей Аршавин порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.

– «Зенит» хорошо играет. Удалось Семаку стабилизировать команду, нащупать тот футбол, который он хочет видеть?

– Думаю, это покажут оставшиеся четыре игры [до зимней паузы]. «Зенит» выправил турнирное положение, наверное, удалось найти тот пазл, который может давать оптимальный результат без чистого нападающего. Но это те реалии состава, которые есть у «Зенита».

– Команда остается явным фаворитом в чемпионской гонке?

– «Зенит» – один из участников гонки, потому что не находится на первом месте.

– Хватит ли «Локомотиву» и ЦСКА ресурсов, чтобы претендовать на титул?

– Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство.

Топ-6 РПЛ после 14 туров выглядит так: