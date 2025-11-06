Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Соболеву посоветовали покинуть «Зенит»: «Он затягивает петлю на своей шее»

Соболеву посоветовали покинуть «Зенит»: «Он затягивает петлю на своей шее»

Вчера, 13:07
2

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что Александр Соболев не добьется успеха в «Зените».

  • Летом 2024 года петербуржцы купили форварда у «Спартака» за 10 млн евро.
  • С тех пор он забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
  • У Соболева контракт до 2027 года с опцией продления.

«Проблема не в мастерстве Соболева, а в его характере или неумении правильно оценить ситуацию, себя и то, как себя в этой ситуации надо вести.

Соболев сам наступил на горло собственной песне. Александр был успешен в «Томи», «Крыльях Советов», да и в «Спартаке» тоже всe было нормально, а сейчас он затягивает петлю на своей шее.

Конечно, Соболеву нужно поменять клуб, но не думаю, что ЦСКА – лучший вариант», – сказал Непомнящий.

Еще по теме:
В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева 5
Корнеев: «Соболев разочаровал Семака и может уйти из «Зенита» 5
Семин сказал, чего не хватает Соболеву, чтобы заиграть в «Зените» 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Непомнящий Валерий
Литейный 4 (returned)
1762425138
Не уровень для Зенита. Потолок для него середняк срамтак. Гыгыгы
boris63
1762429629
Зачем коням дельфин,да ещё голубой.
