Соболеву посоветовали покинуть «Зенит»: «Он затягивает петлю на своей шее»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что Александр Соболев не добьется успеха в «Зените».

Летом 2024 года петербуржцы купили форварда у «Спартака» за 10 млн евро.

С тех пор он забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.

У Соболева контракт до 2027 года с опцией продления.

«Проблема не в мастерстве Соболева, а в его характере или неумении правильно оценить ситуацию, себя и то, как себя в этой ситуации надо вести.

Соболев сам наступил на горло собственной песне. Александр был успешен в «Томи», «Крыльях Советов», да и в «Спартаке» тоже всe было нормально, а сейчас он затягивает петлю на своей шее.

Конечно, Соболеву нужно поменять клуб, но не думаю, что ЦСКА – лучший вариант», – сказал Непомнящий.