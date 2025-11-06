Реакция РФС на предложение провести матч сборной России в Донецке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что «Донбасс Арена» может принять матч сборной России.

Ранее в ДНР заявили, что Донецк будет претендовать на проведение игр топ-уровня: «Думаю, это обязательно случится».

– Министр спорта ДНР сказал, что в регионе будет восстанавливаться стадион, они хотят провести символичный матч сборной России. Возможно ли такое в перспективе?

– Это в том числе та цель, которую мы ставим: чтобы все регионы России имели возможность принять у себя сборную. Это в том числе один из элементов переговоров РФС с УЕФА и ФИФА.