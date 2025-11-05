В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной

Временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов ответил на вопросы о состоянии «Донбасс Арены» и готовности стадиона принимать матчи топ-уровня.

– Когда закончатся все события, по «Донбасс Арене» необходимо будет провести техническое обследование, определить состояние основных конструктивов. От взрывных волн, от прилетов есть небольшие повреждения, но насколько они серьезны, мы сейчас сказать не можем.

В ближайшее время планируется провести техобследование, затем будет решаться дальнейшая судьба – когда арена будет восстановлена и заработает в полную силу.

– Сейчас она технически не пригодна для проведения мероприятий?

– На данный момент она законсервирована и работает частично – например, там открыт музей. Но мероприятия на стадионе не проводятся.

– Может ли в будущем «Донбасс Арена» претендовать на проведение финала Кубка и Суперкубка России?

– Я думаю, это обязательно случится. Объект достойный и для международных соревнований, и для финала Кубка и Суперкубка России.

Но об этом можно говорить, только когда у нас закончатся боевые действия.

– Может быть, после завершения СВО символично было бы провести на стадионе матч сборной России?

– Думаю, да. После нашей победы было бы символично провести матч сборной на территории ДНР.