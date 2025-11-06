Введите ваш ник на сайте
  • Акинфеев – о вылете с ЧМ-2018: «Слава Богу, что все это наконец для меня закончилось»

Акинфеев – о вылете с ЧМ-2018: «Слава Богу, что все это наконец для меня закончилось»

Сегодня, 10:10
3

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о вылете с домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Сборная России уступила Хорватии по пенальти на стадии 1/4 финала.

Экс-вратарь национальной команды признался, что для него это не самое болезненное поражение в серии 11-метровых.

«С хорватами, когда забил Ракитич, я интуитивно понимал, куда полетит мяч. Но, на свою беду, прыгнул в другую сторону, и мы проиграли серию.

Конечно же, все расстроились тогда неимоверно. Наиболее сильным было ощущение какой-то недосказанности. С одной стороны, команда набрала очень хорошую форму по ходу чемпионата, впервые вышла из группы, впервые дошла до четвертьфинала, почувствовала, какие это классные ощущения – играть в плей-офф чемпионата мира, вошла во вкус…

С другой – полуфинал-то был прямо где-то рядышком. Когда еще российские болельщики такое увидят? Приятно было понимать и то, что наша игра на том турнире погасила пламя ненависти к команде, которое бушевало до самого начала чемпионата.

Но все это вместе отняло столько нервов, столько эмоциональных сил, что я выдохнул и сказал себе: «Слава Богу, что все это наконец для меня закончилось…»

А вот первой проигранной серией пенальти в составе ЦСКА для меня стал суперфинал с «Зенитом» в 2023-м. Потом не раз вспоминал эти две проигранные серии и думал: если мог бы какую-то из них переиграть, наверное, выбрал бы игру с питерским клубом.

Понимаю, сколько стрел в мой адрес это признание способно вызвать сейчас, но тогда чувства были именно такими. Возможно, потому, что эмоции от суперфинала были совсем свежими, а за сборную к тому времени я уже пять лет как не играл.

К тому же победа над «Зенитом», если бы она тогда случилась, стала бы для клуба очередным трофеем. А вот в 2018-м, если объективно взвешивать силы, чемпионами нам было не стать. В финал, как мне кажется, по-любому прошла бы Англия», – написал Акинфеев в своей автобиографии.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
biber.ru
1762413596
От Игорька всё меньше игры, всё больше мемуаров.
Ответить
aldo conte
1762414157
Повезло с испанцами, но чтобы постоянно везло - так не бывает. Объективно хорваты больше заслуживали полуфинала, чем мы.
Ответить
Бриг
1762422756
Какая Англия?
Ответить
