  Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»

Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»

Сегодня, 00:48
11

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил спорный момент в первом тайме кубковой игры между «Зенитом» и «Динамо».

  • Матч судил Егор Егоров из Нижнего Новгорода.
  • Он не назначил пенальти за то, что динамовец Николас Маричаль в собственной штрафной потянул за футболку зенитовца Жерсона.
  • В итоге столичная команда выиграла первый четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:1.

«Самое главное, что Маричаль действительно ошибся, он тянет Жерсона, и тот падает. Не подгибает ноги, не падает вперед на живот, а куда его тянут, туда он и падает.

Это пенальти, защитник виноват. Непонятно, почему система ВАР, которая все это видит, не вмешивается в эпизод. Футболка настолько оттянута…

Очевидный момент. Судья должен сам видеть, но ВАР то куда смотрит?» – сказал Лапочкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Зенит Лапочкин Сергей Егоров Егор
FWSPM
1762379781
лавочкин удача имеет свойство заканчиваться. сколько у гаспрема отскоков и перебора очков в этом сезоне ? пора было уже получить свое наконец. скажите спасибо что в кубковом матче хотя и так вой на весь питер стоит.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1762380086
ПОЗОР СУДЬЯМ И РФС...как в прошлый год топили ЗЕНИТ.....
Ответить
andrei-sarap-yandex
1762380275
такой судья должен судить во 2 лиге
Ответить
Владуха
1762380321
А кто такой этот Лапочкин? Это то г которое спалилась на проплаченных мачтах
Ответить
Хулиганин
1762406955
+1 в табличку bober kurwa.
Ответить
vvv123
1762412374
Зенита заказали. Тот, кто заказал, выиграл миллионы!
Ответить
