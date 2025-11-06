Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил спорный момент в первом тайме кубковой игры между «Зенитом» и «Динамо».

Матч судил Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Он не назначил пенальти за то, что динамовец Николас Маричаль в собственной штрафной потянул за футболку зенитовца Жерсона.

В итоге столичная команда выиграла первый четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:1.

«Самое главное, что Маричаль действительно ошибся, он тянет Жерсона, и тот падает. Не подгибает ноги, не падает вперед на живот, а куда его тянут, туда он и падает.

Это пенальти, защитник виноват. Непонятно, почему система ВАР, которая все это видит, не вмешивается в эпизод. Футболка настолько оттянута…

Очевидный момент. Судья должен сам видеть, но ВАР то куда смотрит?» – сказал Лапочкин.